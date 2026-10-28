Perú reporta incremento de producción de arándanos y disminución de cobre en agosto pasado

El informe técnico Panorama Económico Departamental informó este martes que durante el octavo mes del año se registraron en el país 58.731 toneladas de arándanos y un crecimiento de 29,8% respecto al mismo mes de 2025.

Esto se debió a las mayores superficies cosechadas y al incremento de la demanda, con una destacada participación de los departamentos de Ica (166,9 %), Piura (160 %), Lima (63,8 %), Áncash (36,2 %) y La Libertad (17,8 %).

El INEI señaló, sin embargo, que la producción de cobre se redujo en agosto en 5,3 % respecto al mismo mes de 2025, explicada por los reducidos volúmenes extraídos por mineras como Antapaccay, Chinalco, Gold Fields La Cima, Marcobre, Southern Peru Copper Corporation y Minera Cerro Verde.

También decreció la extracción de zinc, plata, estaño, plomo y oro, mientras que subió la de molibdeno y de hierro.

El reporte indicó que la producción de arroz con cáscara alcanzó 138.726 toneladas, un volumen superior en 4,5% comparado con igual mes del año anterior, y la de ave creció en 1,7 %, incentivada por la mayor colocación de pollos BB en los principales centros avícolas de Áncash (9 %), Arequipa (6,1 %), La Libertad (4,1 %) y Lima (1 %).

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La producción de energía eléctrica también aumentó en 7,2 % respecto a agosto del año pasado, determinada por la mayor generación de energía termoeléctrica, y los ingresos recaudados por tributos internos en agosto llegaron a 15.099,32 millones de soles (unos 4.389,2 millones de dólares), un monto superior en 12,3 % en relación a igual mes de 2025.

La recaudación se incrementó en los veinticuatro departamentos del país, liderados por Lima (11 %) que aportó el 86,4 % del total nacional, Arequipa (35,7 %), Piura (18,9 %) y La Libertad (10,6 %).

El informe técnico ratificó las cifras adelantadas el pasado 15 de octubre por el INEI, al indicar que la producción nacional aumentó en 3,23 % en agosto, respecto a igual mes de 2025, influenciada, principalmente, por el comportamiento positivo de los sectores comercio y construcción.

El avance del sector comercio fue incentivado por la venta mayorista y minorista, y por el comercio automotriz, mientras que el de la construcción por la evolución positiva del consumo interno de cemento y el avance físico de obras en todo el país.

A estos sectores siguieron los de manufactura, agropecuario, administración pública y defensa, transporte, electricidad, y gas y agua, principalmente, aunque el avance fue atenuado por la disminución en minería e hidrocarburos y pesca.