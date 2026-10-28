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Mundo
28 de octubre de 2026 - 00:10

Perú reporta incremento de producción de arándanos y disminución de cobre en agosto pasado

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Lima, 27 oct (EFE).- La producción de arándanos, uno de los productos estrella de la agroexportación en Perú, se incrementó en 29,8 % en agosto pasado, respecto al mismo mes de 2025, mientras que la de cobre, el principal mineral de exportación del país, se redujo en 5,3 % en el mismo mes, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por EFE
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El informe técnico Panorama Económico Departamental informó este martes que durante el octavo mes del año se registraron en el país 58.731 toneladas de arándanos y un crecimiento de 29,8% respecto al mismo mes de 2025.

Esto se debió a las mayores superficies cosechadas y al incremento de la demanda, con una destacada participación de los departamentos de Ica (166,9 %), Piura (160 %), Lima (63,8 %), Áncash (36,2 %) y La Libertad (17,8 %).

El INEI señaló, sin embargo, que la producción de cobre se redujo en agosto en 5,3 % respecto al mismo mes de 2025, explicada por los reducidos volúmenes extraídos por mineras como Antapaccay, Chinalco, Gold Fields La Cima, Marcobre, Southern Peru Copper Corporation y Minera Cerro Verde.

También decreció la extracción de zinc, plata, estaño, plomo y oro, mientras que subió la de molibdeno y de hierro.

El reporte indicó que la producción de arroz con cáscara alcanzó 138.726 toneladas, un volumen superior en 4,5% comparado con igual mes del año anterior, y la de ave creció en 1,7 %, incentivada por la mayor colocación de pollos BB en los principales centros avícolas de Áncash (9 %), Arequipa (6,1 %), La Libertad (4,1 %) y Lima (1 %).

La producción de energía eléctrica también aumentó en 7,2 % respecto a agosto del año pasado, determinada por la mayor generación de energía termoeléctrica, y los ingresos recaudados por tributos internos en agosto llegaron a 15.099,32 millones de soles (unos 4.389,2 millones de dólares), un monto superior en 12,3 % en relación a igual mes de 2025.

La recaudación se incrementó en los veinticuatro departamentos del país, liderados por Lima (11 %) que aportó el 86,4 % del total nacional, Arequipa (35,7 %), Piura (18,9 %) y La Libertad (10,6 %).

El informe técnico ratificó las cifras adelantadas el pasado 15 de octubre por el INEI, al indicar que la producción nacional aumentó en 3,23 % en agosto, respecto a igual mes de 2025, influenciada, principalmente, por el comportamiento positivo de los sectores comercio y construcción.

El avance del sector comercio fue incentivado por la venta mayorista y minorista, y por el comercio automotriz, mientras que el de la construcción por la evolución positiva del consumo interno de cemento y el avance físico de obras en todo el país.

A estos sectores siguieron los de manufactura, agropecuario, administración pública y defensa, transporte, electricidad, y gas y agua, principalmente, aunque el avance fue atenuado por la disminución en minería e hidrocarburos y pesca.

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