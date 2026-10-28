Presidente de La Rioja defiende el uso de la IA para preservar el patrimonio de la lengua

"Es un tema crucial saber dónde va nuestra lengua y dónde tenemos que actuar si queremos preservar ese patrimonio que tenemos", dijo Capellán durante su conferencia titulada "De los códices a la IA, historia y futuro del español".

El presidente riojano hizo énfasis en la necesaria intervención de la Real Academia Española (RAE), el Gobierno de La Rioja —institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido— y sus instituciones académicas en la mejora de los modelos de lenguaje utilizados a diario por decenas de millones de hispanohablantes.

Capellán explicó al público argentino el fuerte vínculo entre La Rioja y la lengua castellana por albergar el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde se conservan las Glosas Emilianenses, consideradas uno de los testimonios escritos más antiguos del romance hispánico, y por su relación con el poeta Gonzalo de Berceo (circa 1196-1264), uno de los primeros autores conocidos que escribió en castellano.

La noción de autoridad, desarrollada por siglos en la península para establecer un español común, vuelve en la actualidad a partir de los avances de los modelos algorítmicos de lenguaje presentes en las herramientas de IA, que muchas veces ofrecen soluciones no tan compatibles con el habla habitual de millones de personas en España y América Latina.

"Todos vemos lo que pasa cuando hablamos con una máquina: ese español no me suena, es muy robótico. Traduce a un español que muchas veces no reconocemos, porque si alguien consulta una aplicación en México, Colombia, Argentina o España, no es así. Necesitamos corpus orales con el español que habla la gente", reclamó Capellán.

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El efecto de esas carencias en los modelos de lenguaje actuales, según Capellán, está cada vez más presente: "En los discursos públicos muchas veces se habla con textos fáciles y rápidos que elabora la inteligencia artificial, pero no lo están haciendo realmente con el castellano puro, fijado y natural, que conocemos de nuestras maneras de expresar y de sentir, sino a las de unas máquinas que lo producen".

El presidente celebró iniciativas como LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), desarrollada por la RAE; Dialnet, que aglutina investigaciones en español de 300 instituciones universitarias, incluida la Universidad de La Rioja; y el Centro de las Industrias del Español, con sede en Logroño.

Al acto asistieron el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde; autoridades de la UBA, como Hernán Arce, subsecretario y presidente del Consejo Social Asesor de la Facultad de Derecho; y representantes de la comunidad española en Argentina.

Entre este miércoles y el jueves, Capellán desarrollará una agenda institucional que incluye un encuentro con migrantes y descendientes de ciudadanos originarios de esta comunidad autónoma, en el Centro Riojano Español de Buenos Aires, antes de seguir su recorrido suramericano en Uruguay.

El domingo participó en la tradicional fiesta de San Mateo, en Santiago de Chile, junto a la comunidad riojana de ese país. La Agencia EFE contó con el apoyo del Gobierno de La Rioja para la difusión de este contenido.