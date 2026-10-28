Putin celebra voluntad de De Beers de cooperar con mayor productora de diamantes, Alrosa

"Alrosa y De Beers son dos compañías casi iguales, las principales en la producción de diamantes a nivel mundial. De Beers es por un lado el principal competidor, por otro lado quiere cada vez más y más cooperar con nosotros", aseveró durante la visita a la exposición organizada en el marco de la III cumbre Rusia-África.

Putin señaló que Occidente obstaculiza los intentos de De Beers -conocida por su famoso eslogan de 'A Diamond is Forever' (Un diamante es para siempre)-, de cooperar con la parte rusa, pero "ellos intentan de establecer contactos con Rusia, con nuestra compañía".

"Nosotros estamos a favor, solo podemos saludar esta cooperación", indicó.

El mandatario ruso indicó que las sanciones occidentales impuestas contra los diamantes rusos, también afectan a los principales productores del mercado internacional, en particular a los de la India.

"Pero nosotros de todos modos encontramos vías para la interacción", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Unión Europea (UE) prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G-7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.

Esto ha afectado el mercado global de diamantes, actualmente en baja, por lo cual Alrosa, que en 2025 extrajo 29,7 millones de quilates, anunció que en 2026 reduciría la producción a 26 millones de quilates a la espera de que el mercado se equilibrase.