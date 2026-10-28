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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:45

Putin denuncia el colonialismo occidental y promete más grano a África durante cumbre

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Moscú, 28 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció este miércoles el colonialismo occidental en África y prometió incrementar los suministros de grano al continente al comienzo de la cumbre Rusia-África en la capital rusa.

Por EFE
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"Estamos observando unos intentos activos de países occidentales por volver a sumir en deudas a los africanos, imponiéndoles recursos financieros muy necesarios en condiciones abusivas, obligándolos posteriormente a sobrepagar con creces la deuda en detrimento de sus planes de desarrollo a largo plazo", dijo Putin en la sesión plenaria de la cumbre.

Según el jefe del Kremlin, el mundo multipolar es una realidad, pero no todos están dispuestos a aceptarla. "Estamos presenciando cómo el mundo multipolar se está convirtiendo en realidad y esta tendencia es objetiva e irreversible", aseveró.

También llamó la atención de los presentes sobre el "nuevo despertar" de África con el fortalecimiento de la soberanía de sus países y el aumento de su prestigio en la palestra mundial.

Rusia, según Putin, desarrolla sus relaciones con los países africanos sobre los principios de "igualdad y amistad" y está dispuesta a ampliar la ayuda al continente.

"Más de 40 países africanos ya reciben fertilizantes y cereales rusos, y estamos listos para ampliar aún más el alcance geográfico de nuestras exportaciones agrícolas", declaró.

En este sentido, precisó que en los primeros nueve meses de 2026, Moscú exportó 13 millones de toneladas de productos agrícolas a África.

"Para algunos países, los volúmenes de envío se han multiplicado varias veces, no solo en porcentaje, sino en términos absolutos", afirmó.

También crecen las exportaciones de productos agrícolas africanos a Rusia, destacó el mandatario ruso, quien precisó que ahora los suministros del continente cubren el 8% de las necesidades del mercado ruso y "esta cifra debe de crecer y lo hará".

El líder ruso hizo especial hincapié en los contactos humanitarios, destacando el creciente número de estudiantes en las universidades rusas  y llamó a aerolíneas africanas a comenzar a operar vuelos con destino a Rusia.

La cumbre en Moscú, según el Kremlin, cuenta con la presencia de representantes de casi medio centenar de países africanos, más de 20 de los cuales estarán representados por sus jefes de Estado. Entre ellos figuran Egipto, Congo, Mali, Níger, Burkina Faso, Mozambique o Guinea Ecuatorial.

El evento también cuenta con la asistencia de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana o la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

La cumbre tendrá dos sesiones plenarias tras las cuales se prevé la adopción de "tres documentos importantes", según las autoridades rusas. Uno de esos documentos será la declaración final que "delineará los enfoques acordados para el desarrollo de la cooperación ruso-africana y la profundización de la colaboración en el ámbito internacional", precisó el Kremlin.

Los participantes adoptarán también una segunda declaración sobre la cooperación en el campo de la inteligencia artificial y un plan de acción para el Foro de Cooperación Rusia-África para los años 2027-2029.

También se prevé la firma de al menos 33 documentos intergubernamentales, memorandos y contratos comerciales. Al término del evento, Putin y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, en su calidad del jefe actual de la Unión Africana, ofrecerán declaraciones a los medios para resumir los resultados de la cumbre.

Según el Kremlin, en los últimos tres años, el volumen de comercio entre Rusia y los países africanos ha aumentado en un tercio, pasando de 17.900 millones de dólares a 27.100 millones de dólares a finales de 2025. La anterior cumbre Rusia-Africa se celebró en julio de 2023 en San Petersburgo.

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