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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:50

Putin ofrece a líderes africanos centrales nucleares flotantes rusas

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Moscú, 28 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, presumió este miércoles de que su país es el primero desarrollar y operar centrales nucleares flotantes durante la tercera cumbre Rusia-África, que ha reunido en la capital rusa a representantes de medio centenar de países africanos.

Por EFE
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"Esto no es solo un proyecto, esta central está operativa. Se encuentra en el norte de Rusia, en la zona ártica, y lleva funcionando y generando energía desde 2020", afirmó el jefe del Kremlin, describiendo la central 'Akadémik Lomonósov' al visitar con invitados africanos una exposición en el marco de la cumbre.

Putin, citado por las agencias rusas, insistió en que empresas francesas, japonesas, estadounidenses "dicen estar listas para desarrollar" plantas como la rusa.

"Pero hasta ahora nadie ha hecho nada", aseguró y agregó que Rusia en cambio "tiene una central existente, construida y en funcionamiento" y "no hay nada igual en el mundo".

La agencia nuclear rusa Rosatom firmó previamente con Indonesia el primer acuerdo para la construcción en el exterior de dos plantas atómicas flotantes.

El director de Rosatom, Alexéi Lijachov, dijo que Moscú espera que la comunidad empresarial internacional tome nota de "un proyecto de infraestructura en el ámbito de energía nuclear capaz de transformar la economía de un país".

La primera central nuclear flotante del mundo, 'Akadémik Lomonósov', construida a prueba de tsunamis e impacto de icebergs, fue criticada por ecologistas que la consideraron una bomba de relojería comparable a la planta de Chernóbil, escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en abril de 1986.

Con una potencia de 70 megavatios y 50 gigacalorías, y capacidad para suministrar electricidad y energía calorífica a una ciudad de casi 100 000 habitantes, la planta fue atracada en el puerto de Pevek, que se encuentra en la región rusa de Chukotka, frente a Alaska.

Estados Unidos también botó en 1968 una central flotante (Surgis) en el Canal de Panamá, pero la desguazó en 1976 por el alto coste de mantenimiento.

Putin denunció horas antes el colonialismo occidental en África y aseguró que Rusia está dispuesta a aumentar su ayuda al continente en distintos ámbitos.

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