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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:35

Raúl de Molina y Chiqui Delgado conducirán la alfombra roja previa a los Latin Grammy

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Alejandra Espinoza, Chiquinquirá 'Chiqui' Delgado, Emmanuel Palomares, Isadora y Raúl de Molina formarán parte de las personalidades anfitrionas que conducirán 'Noche de Estrellas', la gala previa a los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).

Por EFE
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De Molina, quien conduce este espectáculo desde 2005, y Delgado, presente desde 2010, estarán al frente de este especial, que promete "una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, acceso detrás de cámaras, deslumbrantes momentos de moda y más", precisó TelevisaUnivision en un escrito compartido con EFE.

La antesala de los premios presentará "un resumen de todas las actividades del Latin Grammy en los días previos a la gala, además de un paquete especial sobre los nominados a Mejor Nuevo Artista, categoría en la que Isadora fue nominada el año pasado", precisó TelevisaUnivision.

La audiencia también podrá ser testigo de las entrevistas a los primeros ganadores del Latin Grammy.

La alfombra roja que precede a la 27º entrega de los premios más importantes de la industria musical latina comenzará a las 19:00 hora local del este y pacífico (18:00 hora del centro) a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX en Estados Unidos.

La gala de premios se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con las actuaciones de la española Rosalía, los puertorriqueños Daddy Yankee y Kany García, el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, y los venezolanos de Rawayana y Elena Rose.

El compositor mexicano Edgar Barrera lidera con 10 las candidaturas a estos premios, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, que suman siete respectivamente.

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