Refinería georgiana renuncia al crudo ruso y apuesta por exportar al mercado europeo

"Nuestro objetivo estratégico es entrar en el mercado de la UE y hacer nuestro aporte a la seguridad energética de Europa", destacaron en Black Sea Petroleum, que fue anteriormente sancionada por Bruselas por procesar petróleo ruso.

La empresa destaca que "la oficina en Bruselas fue abierta para mantener contactos permanentes con la Comisión Europea y para proporcionar toda la información necesaria relativa a la transición al procesamiento exclusivo de petróleo crudo no ruso".

Para posicionarse en el mercado europeo Black Sea Petroleum busca invertir más de 722 millones de dolares en el desarrollo de sus capacidades y la ampliación de la gama de productos.

De esa forma, la refinería podrá ofrecer a sus clientes en la UE gasolina con certificación EURO 5, diésel y combustible de aviación. La capacidad de producción aumentará de 1,2 millones de toneladas anuales a más de 4,5 millones.

Black Sea Petroleum, cuya producción tiene lugar en la refinería de Kulevi ubicada en la costa georgiana del Mar Negro, tuvo que dejar de importar crudo ruso tras ser incluida en el 21 paquete de las sanciones europeas con un mecanismo diferido para su implementación hasta el 25 de enero de 2027.

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"El gobierno georgiano está cumpliendo plenamente con sus obligaciones en materia de sanciones internacionales contra Rusia y esto también se aplica al funcionamiento transparente de la refinería de petróleo de Kulevi", aseguró a EFE el asesor del Ministerio de Economía de Georgia, Giorgi Abashishvili.

"La refinería de Kulevi es un objeto estratégico para la economía de Georgia desde el punto de vista geopolítico y económico", aseveró.

Este verano la refinería de Kulevi por primera vez procesó crudo kazajo, unas 5.500 toneladas por valor de 3,2 millones de dolares. Después, la empresa empezó a utilizar petróleo de Libia bajo un contrato de larga duración. Hasta el momento, desde este país fueron importadas dos cargamentos de crudo para un total de 180.000 toneladas.

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística de Georgia, en septiembre Kulevi por primera vez exportó petróleo refinado a Siria, alrededor de 70.000 toneladas con el valor de 94 millones de dolares.

Entre los compradores de combustible procesado en Kulevi se encuentran diferentes países de Asia y África.