Riabkov: Rusia no renunciará a cooperación con África y BRICS por sanciones de Occidente

"Ninguna sanción, ningún intento de volver a entonar esta cantinela que tiene hartos a todos sobre el supuesto aislamiento de Rusia, no nos sacará de este camino. Continuaremos cooperando en todas las direcciones, con los africanos, con los países BRICS, y con nuestros vecinos en el espacio euroasiático", aseveró, citado por TASS.

Indicó que Moscú "en los últimos tiempos no solo habla de esto, sino que trabaja activamente en esta dirección".

"Así que tenemos mucho que hacer, las antiguas potencias coloniales no son el ombligo del mundo", señaló.

El alto diplomático ruso comentó las críticas europeas a la cumbre Rusia-África, al señalar que estos países "rechazaron por voluntad propia la cooperación con Rusia".

"Naturalmente saludamos el gran interés que despierta este evento tanto en el continente africano como más allá de sus límites. El foro Rusia-África es un evento de escala mundial, sin exageraciones", dijo.

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Estimo que a ello se debe la reacción en Londres y París: "en ellos hablan sus instintos colonialistas".

"No pueden resignarse a la pérdida de los territorios que antiguamente consideraban bajo su control en el marco de la dominación colonial, y todavía no logran aceptar el deseo de los estados y pueblos africanos soberanos de buscar socios en el mundo dispuestos a cooperar en igualdad de condiciones", explicó.

Por ello, enfatizó que "Rusia está a la vanguardia de la lucha contra el neocolonialismo".

En la III Cumbre Rusia-África se espera la presencia de 48 países africanos, más de 20 de los cuales estarán representados por sus jefes de Estado. Entre ellos figuran Egipto, Congo, Mali, Níger, Burkina Faso, Mozambique y Guinea Ecuatorial.

El evento también contará con la asistencia de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana o la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

Al término de la cumbre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, en su calidad del jefe actual de la Unión Africana, ofrecerán declaraciones a los medios para resumir los resultados de la cumbre.

Según el Kremlin, en los últimos tres años, el volumen de comercio entre Rusia y los países africanos ha aumentado en un tercio, pasando de 17.900 millones de dólares a 27.100 millones de dólares a finales de 2025. La anterior cumbre Rusia-Africa se celebró en julio de 2023 en San Petersburgo.