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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:55

Rusia aumenta en casi un tercio importación de prótesis alemanas en el primer semestre

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Moscú, 28 oct (EFE).- Rusia, enzarzada desde febrero de 2022 en una guerra en Ucrania, incrementó en el primer semestre de este año la importación de prótesis alemanas en casi un tercio en comparación con el mismo período de 2025, informó hoy la revista Forbes.

Por EFE
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De acuerdo con los cálculos del medio ruso, que cita los datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), Moscú gastó en los primeros seis meses más de 87 millones de dólares en la compra de prótesis y articulaciones artificiales alemanas, lo que supone un aumento del gasto de 21 millones de dólares.

La categoría con el mayor crecimiento ha sido la de endoprótesis, prótesis de cadera, rodilla y otras articulaciones que se instalan quirúrgicamente, en las que Moscú desembolsó más de 42 millones de dólares.

En comparación con 2021 la importación de prótesis de brazos y piernas aumentó 5,4 veces y la de endoprótesis, 6,1 veces, precisa la revista.

En total, en el primer semestre de este año Rusia importó desde la Unión Europea (UE) prótesis y endoprótesis por valor de más de 161 millones de dólares. Hace cinco años, ese gasto ascendía a más de 74 millones de dólares. Esta dinámica ya había sido registrada por el medio alemán Welt am Sonntag.

Por razones humanitarias, las sanciones de la UE contra Rusia prevén amplias excepciones para medicamentos y tecnología médica.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo ruso, destacados por Forbes, en 2024 el Estado facilitó a las personas con discapacidad más de 152.600 prótesis de brazos y piernas. En comparación, un año antes la cifra era de 99.500 unidades.

El número de personas que requieren prótesis de diferentes tipos crece debido a la guerra en Ucrania. Mientras las autoridades no informan sobre caídos y heridos en acción, según fuentes independientes y occidentales, el ejército ruso habría sufrido en torno a 1,5 millones de bajas en estos cuatro años y medio de combates.

Durante este tiempo la industria rusa no ha conseguido reemplazar completamente esos productos europeos.

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