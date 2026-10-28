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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:50

Rusia entrega a Etiopía sus primeros doce cazas de cuarta generación Sukhoi SU-35

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Nairobi, 28 oct (EFE).- Rusia entregó este miércoles a Etiopía sus primeros doce cazas de cuarta generación Sukhoi SU-35, uno de los más sofisticados con los que cuenta el Ejército ruso, informó el primer ministro etíope, Ahmed Abiy, en el marco de su visita a Moscú para participar en la III Cumbre Rusia-África.

Por EFE
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"Al equiparse con estas aeronaves de combate, Etiopía ha tomado la delantera entre las naciones de África subsahariana", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

El mandatario destacó que estos cazas permiten dotar al país africano de mejores capacidades para "disuadir" agresiones.

Junto a estos aparatos, Etiopía también ha recibido cuatro baterías del sistema de defensa aérea S-400.

Del mismo modo, celebró un "hito histórico" que fortalecerá la soberanía etíope y servirá para garantizar la "seguridad colectiva" y la "estabilidad regional" en el futuro.

"Me gustaría expresar mi gratitud a mi amigo, el presidente ruso Vladímir Putin, por su dedicación en asegurar que recibiéramos estos aviones de guerra un año antes de nuestro cronograma acordado", concluyó Abiy.

La entrega de este material se produce mientras el Ejército de Etiopía combate a grupos rebeldes en el norte del país, después de que el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región norteña, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

En la III Cumbre Rusia-África se espera la presencia de 48 países africanos, más de 20 de los cuales estarán representados por sus jefes de Estado. Entre ellos figuran Egipto, Kenia, Mali, Níger, Burkina Faso, Mozambique o Guinea Ecuatorial.

El evento también contará con la asistencia de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana.

Al término de la cumbre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, en su calidad del jefe de turno de la Unión Africana, ofrecerán declaraciones a los medios para resumir los resultados.

Según el Kremlin, en los últimos tres años, el volumen de comercio entre Rusia y los países africanos ha aumentado en un tercio, pasando de 17.900 millones de dólares a 27.100 millones de dólares a finales de 2025.

La anterior cumbre Rusia-Africa se celebró en julio de 2023 en San Petersburgo.

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