Rusia ratifica acuerdos de extradición y traslado de presos con Nicaragua

Dado que Managua ya aprobó dichos tratados en julio en su Asamblea Nacional, ambos países podrán solicitar la extradición de sospechosos en el marco de procesos judiciales, así como el traslado de condenados para el cumplimiento de penas en su país de origen.

Los acuerdos fueron firmados en San Petersburgo el pasado 5 de junio, en el marco de la visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial e hijo de los copresidentes de Nicaragua.

Además, el Gobierno de Nicaragua prevé suscribir con Rusia una alianza internacional para luchar contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude, informó este martes en Managua el diario oficial La Gaceta.

El acuerdo se denomina 'Convención para el establecimiento de la alianza internacional para la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude'.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua y durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) que suministró armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

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En los últimos años la cooperación con Nicaragua se ha convertido para Rusia en una forma de legitimar decisiones cuestionadas por Occidente.

Y es que en julio de 2025 Managua reconoció como parte de Rusia las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, cuya anexión es reivindicada por Moscú pese a no controlar completamente esos territorios.

Además, el Gobierno sandinista firmó acuerdos de cooperación con las autoridades prorrusas establecidas en esas regiones.

Delegaciones de alto nivel de Nicaragua participan habitualmente en eventos internacionales organizados por Rusia, entre ellos el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.