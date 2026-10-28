Sarkozy maniobra para que la derecha apoye a Marine Le Pen en su carrera al Elíseo

Esa publicación asegura que Sarkozy ha recibido a varios líderes de Los Republicanos, entre ellos el presidente del partido y candidato al Elíseo, Bruno Retailleau, para sugerirle una alianza con la formación de extrema derecha, Agrupación Nacional (RN).

El mensaje es que Le Pen ganará las presidenciales y que, ante ello, es mejor una alianza de todas las derechas para equilibrar el proyecto del RN.

Una sugerencia que Retailleau, que no logra despegar en los sondeos, no parece estar dispuesto a aceptar.

En declaraciones a la televisión Cnews, el que fuera ministro del Interior descartó este miércoles todo acercamiento a Le Pen, porque considera que "su proyecto no es bueno para Francia".

Aunque reconoce que hay puntos de convergencia en asuntos como la seguridad o la inmigración, señaló que el programa de la extrema derecha francesa se sustenta en "fomentar las subvenciones" que acabarán por "arruinar al país", lo que choca con su proyecto liberal.

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El mensaje de Sarkozy sí parece haber calado en otras figuras de la derecha, como el alcalde de Cannes, David Lisnard, candidato disidente a la presidencia y que está algo por debajo de Retailleau en las encuestas.

Según Le Canard Enchaîné, Lisnard sí estaría dispuesto a acercarse a la extrema derecha, en un proyecto urdido por Sarkozy y por el magnate empresarial Vincent Bolloré, de ideología ultraconservadora.

Le Pen lleva semanas enviando mensajes a la derecha tradicional francesa para que se sumen a su proyecto presidencial.

El pasado domingo, en el mitin en el que lanzó su campaña en Orleans, aseguró que si alcanza el Elíseo nombrará un Gobierno de unidad nacional bajo las órdenes de su mano derecha, Jordan Bardella.

El semanario señala que entre las motivaciones que pueden rondar al expresidente para apoyar a Le Pen está la de obtener una amnistía de la líder ultraderechista si conquista el Elíseo.

Sarkozy conocerá el próximo 30 de noviembre la sentencia en Apelación del caso por financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por el que en primera instancia fue condenado a cinco años de cárcel, lo que le llevó a pasar tres semanas en prisión, una suerte que ningún expresidente francés había conocido antes.

La Fiscalía solicita agravar la pena dictada en primera instancia y elevarla a siete años de cárcel. Sería la segunda condena a prisión firme, tras el año de cárcel dictado por tráfico de influencias y corrupción y al medio año que le impusieron por la financiación ilícita de su campaña de 2012.