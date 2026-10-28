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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:25

Sheinbaum descarta riesgo en las elecciones de 2027 tras la crisis en el órgano electoral

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles que la crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), detonada por la renuncia de su titular, Guadalupe Taddei, ponga en riesgo la celebración de las elecciones intermedias de 2027.

Por EFE
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"Ahora quieren decir que están en duda las elecciones del 27. No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera", afirmó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina, al respaldar el relevo provisional en el órgano y asegurar que las indagatorias permitirán sanear el funcionamiento del organismo electoral.

Sheinbaum reaccionó así al nombramiento de Blanca Cruz García como presidenta provisional del INE y a la salida de tres mandos directivos, tras la dimisión de Taddei por acusaciones de corrupción.

La gobernante desmarcó a Taddei del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al recordar que su carrera en órganos electorales comenzó en 2014 con el aval del Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova, y que su llegada al frente del órgano en 2023 se resolvió por sorteo en la Cámara de Diputados ante la falta de consenso por mayoría calificada.

"Hay una campaña de que Taddei era de Morena. Si ella cometió ilícitos en el Instituto Electoral, que se investigue y que se haga la auditoría profunda", sostuvo Sheinbaum, quien no obstante exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) extienda sus pesquisas dos décadas atrás.

La presidenta denunció la existencia de "coyotes electorales" que concentran la fabricación de urnas y boletas desde finales de la década de 1990 y propuso que sea la empresa pública Talleres Gráficos de México la que asuma la elaboración de todos los insumos de votación para cortar con adjudicaciones presuntamente amañadas.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La ASF anunció el viernes una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

El relevo en el INE coincide con el desarrollo de la etapa organizativa para los comicios de 2027, en los que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gobernaciones estatales y diversos cargos locales.

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