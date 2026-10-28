Siguen desaparecidas 16 personas seis días después del derrumbe de un edificio en Nairobi

"Hoy no hemos rescatado a nadie ni hemos recuperado ningún cuerpo", afirmó el comisionado regional de Nairobi Norte, Simon Osumba, al actualizar las operaciones de búsqueda en el barrio de Eastleigh, en el este de la capital.

El número de desaparecidos bajó de veinte a dieciséis después de que las autoridades revisaran junto a la Cruz Roja de Kenia las denuncias recibidas y localizaran el pasado domingo a cuatro personas que pudieron reunirse con sus familias.

Según Osumba, los datos de telefonía indican que nueve de los desaparecidos realizaron sus últimas comunicaciones desde la zona del edificio, mientras las autoridades esperan información de las compañías telefónicas sobre otros cuatro casos y carecen de números de teléfono para rastrear a tres personas.

Los equipos de rescate emplearon también detectores acústicos especializados que identificaron posibles signos de vida bajo los escombros, aunque todavía no han logrado acceder a esos puntos debido a la inestabilidad de la estructura y al reducido espacio disponible para trabajar.

"La seguridad de los equipos de respuesta también es una prioridad", señaló el director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, Duncan Onyango, quien advirtió de que localizar posibles supervivientes no significa que puedan ser alcanzados inmediatamente.

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Onyango explicó que los equipos sólo pueden acceder a los restos principalmente desde uno de los lados del edificio y estimó que alrededor del 80 % de las labores previstas ya han sido completadas.

El inmueble, de al menos diez plantas, se derrumbó el pasado viernes en Eastleigh, una de las principales zonas comerciales de Nairobi, y desde entonces participan en las operaciones la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia, la Cruz Roja y otras agencias.

Las autoridades habían informado previamente del rescate con vida de varias personas, mientras continúan tratando de determinar cuántas se encontraban realmente dentro del inmueble en el momento del colapso.

El derrumbe también ha afectado a comercios ubicados en la planta baja y el sótano, cuyos bienes están siendo recuperados y registrados por las autoridades antes de ser entregados a sus propietarios.