Siria reabre el principal paso fronterizo con Jordania tras su cierre por los bombardeos

"Anunciamos el regreso a la normalidad del tráfico de pasajeros y comercial a través del paso fronterizo de Nassib con el Reino Hachemita de Jordania, comenzando a partir de la mañana del miércoles, 28 de octubre de 2026", informó la Autoridad General de Fronteras y Aduanas en su cuenta de X.

Durante el cierre de Nassib se permitió el paso de al menos 1.600 peregrinos procedentes de Arabia Saudí y de casos médicos o humanitarios relevantes, dijo el director de Relaciones Internacionales de la entidad, Mazen Alloush, en declaraciones a la agencia oficial de noticias, SANA.

Siria ordenó el cierre del cruce el lunes por la noche, poco después de que Jordania bombardeara cuatro puntos distintos de la provincia de Deraa, donde se ubica el cruce, incluido uno en la propia localidad de Nassib.

Las autoridades sirias confirmaron la muerte de siete personas en los ataques, incluidos tres niños, mientras que Amán lamentó el fallecimiento de "civiles" y anunció que también fueron eliminados más de una veintena de miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Los bombardeos fueron una respuesta a un atentado previo la semana pasada contra una iglesia en el oeste de Jordania, donde murieron a su vez nueve personas y unas 40 resultaron heridas.

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La suspensión de actividades en Nassib coincidió con protestas de Damasco por las acciones aéreas, que no fueron coordinadas de antemano, y su reapertura se produce después de que ambos países mantuvieran conversaciones al respecto y decidieran crear un comité conjunto para colaborar en materia de seguridad.