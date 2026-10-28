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Mundo
28 de octubre de 2026 - 02:10

SK hynix registra un beneficio neto récord en el tercer trimestre y se dispara en bolsa

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Seúl, 28 oct (EFE).- SK hynix, el segundo mayor fabricante de semiconductores de Corea del Sur y principal proveedor de Nvidia, registró un beneficio neto récord de 39,77 billones de wones (26.684 millones de euros) en el tercer trimestre del año, haciendo subir a la compañía más de un 10 % en la bolsa.

Por EFE
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Según el informe publicado este miércoles por el gigante surcoreano, el beneficio neto se multiplicó entre julio y septiembre por más del triple en términos interanuales, gracias a un apetito mundial por los chips debido al sector de la inteligencia artificial (IA) que no deja de crecer.

Además, SK hynix registró un beneficio operativo récord de 83,33 billones de wones (unos 55.890 millones de euros) en el tercer trimestre, multiplicando por más de siete esta cifra con respecto al mismo periodo del año pasado, y un 38 % más con respecto al trimestre anterior.

La facturación se situó en 104,61 billones de wones (unos 70.162 millones de euros), más del cuádruple que en el mismo periodo de 2025, y que supera incluso los 97,15 billones de wones (65.148 millones de euros) que la compañía ingresó en todo el año pasado.

"Por productos, los resultados de DRAM se vieron impulsados ​​por un aumento significativo en las ventas de DDR5 para servidores, mientras que los envíos de HBM4 comenzaron seriamente", en referencia a su chip de memoria de alto ancho de banda de nueva generación, afirmó la empresa surcoreana.

En este entorno favorable, SK hynix afirmó que planea expandir su capacidad de producción "y aumentar aún más los ingresos y las ganancias el próximo año".

La compañía afirmó además que la primera fase del clúster de semiconductores de Yongin, a unos 40 kilómetros de la capital, entrará en marcha "a pleno rendimiento" el año próximo, por lo que prevé un aumento "significativo" de la inversión.

SK hynix anunció además un plan para devolver a sus accionistas alrededor de 100 billones de wones (unos 67.021 millones de euros) este año.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de SK hynix se disparaban más de un 10 % en la Bolsa de Seúl hacia el mediodía, mientras el Kospi subía un 6,18 % y se encaminaba a recuperar la barrera de los 6.000 puntos.

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