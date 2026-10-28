ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:00

Sospechas de liberaciones pactadas de prisioneros sacuden al sistema carcelario paraguayo

Imagen sin descripción

Asunción, 28 oct (EFE).- Las sospechas en Paraguay sobre liberaciones de prisioneros pactadas con sus carceleros en Paraguay tras la fuga de dos peligrosos reos han sacudido el sistema carcelario en el país, donde este miércoles se emitió una orden de captura contra el exdirector de Inteligencia Penitenciaria, Derlis Cáceres, y se destituyó al jefe de la red de centros de reclusión.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una nota de prensa, la Fiscalía informó que allanó la vivienda de Cáceres "con el objetivo de localizarlo y hacer efectiva la orden de detención", pero no lo encontró.

Cáceres se presentó horas más tarde de forma voluntaria ante la comisaría de la ciudad de Emboscada (centro), donde quedó detenido antes de ser trasladado a Asunción, la capital paraguaya.

El exdirector acudió junto a sus abogados y se negó a prestar una declaración, dijo a periodistas el jefe del recinto policial, Óscar Esquivel.

El escándalo estalló la madrugada del domingo, cuando el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba y su compañero de celda Ever Alejandro Ozuna López -conocido como Tanchí- escaparon del Centro Penitenciario Martín Mendoza del departamento de Cordillera (centro), antes conocido como 'Emboscada' y considerado de máxima seguridad.

Imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la cárcel mostraron a los hombres salir por una pared sin barrotes y luego descender un alto muro ayudados por una sábana de tela.

La Justicia, que sospecha de una red corrupta para favorecer a los prisioneros, capturó a cuatro guardias carcelarios, acusados de dejar desprotegidas las zonas perimetrales de la prisión y anular los controles obligatorios, facilitando así la fuga.

Además, la Policía detuvo la víspera al director y al jefe de seguridad de esta cárcel, Pablo Abel González y Aldo Galeano, respectivamente.

"Evidentemente aquí no se cumplieron esos protocolos, hay mucha complicidad", declaró la víspera a la radio ABC Cardinal el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien describió el caso como "muy grave".

La prensa local reportó hoy que la orden de captura contra Cáceres también está sustentada en las declaraciones de los custodios detenidos.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio de Justicia destituyó al director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Peña, quien, según la prensa local, también pasó a ser investigado.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
05
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más

Te puede interesar