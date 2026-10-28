Stiell dice que existen "soluciones" para acelerar los avances contra la crisis climática

Stiell reaccionó así a las conclusiones extraídas del décimo informe 'Lancet Countdown' sobre salud y cambio climático publicado este miércoles y elaborado por 146 investigadores de más de cien instituciones académicas, liderados por el University College London (UCL) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese documento señala que a pesar de la acción climática, los daños producidos por el cambio climático sobre la salud superan ya a los intentos por frenarlo y, por ello, el calentamiento global debería abordarse como una emergencia sanitaria mundial.

Divulgado a pocos días para que comience la COP31, el informe revela que el impacto del cambio climático sobre la salud global ha sido sustancialmente mayor en la década tras la firma del Acuerdo de París (2016-2025) que en la anterior (2006-2015).

Al respecto, Stiell indicó que "la crisis climática está teniendo consecuencias profundamente perjudiciales para la salud humana".

"Desde olas de calor mortales e inundaciones hasta la inseguridad alimentaria, la contaminación y el aumento de las enfermedades, los impactos del cambio climático ya están golpeando a gran escala la salud de las personas y sometiendo a una enorme presión a los sistemas sanitarios y al personal de salud", señaló.

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El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático sostuvo que "gracias a la cooperación climática impulsada por las Naciones Unidas y a los esfuerzos nacionales, las proyecciones del calentamiento global han pasado de superar ampliamente los 4 grados a situarse en torno a los 2,6 grados", lo que "demuestra que se han logrado avances reales, pero que aún estamos muy lejos de hacer lo suficiente".

Pese a esto, Stiell considera que "existen soluciones para acelerar los avances".

"Como muestra este nuevo e importante informe, proteger la salud y la calidad de vida de las personas exige acabar con la dependencia mundial de los combustibles fósiles y de la contaminación que generan y que calienta el planeta, acelerar la transición hacia las energías limpias, proteger la naturaleza y desarrollar sistemas sanitarios más resilientes al cambio climático", remarcó.