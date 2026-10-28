Suiza votará en referéndum si prohíbe importar fuagrás obtenido mediante cebado forzado

El Gobierno suizo decidió en su reunión semanal este miércoles que ésta será una de las cinco consultas populares a nivel nacional el 28 de febrero de 2027, junto a una sobre la construcción de nuevas centrales nucleares y otras en los ámbitos comercial, laboral y de interior.

El referéndum sobre el fuagrás llegará por iniciativa de una veintena de asociaciones unidas en la llamada Alianza Animal Suiza (AAS), en vista de que la elaboración de ese alimento mediante el cebado forzado está prohibida en Suiza desde hace más de 40 años pero ello no impide que se vendan productos importados que lo mantienen.

El Gobierno se ha declarado contrario a prohibir esa importación, ya que desde 2025 las normativas nacionales ya obligan a informar en las etiquetas de fuagrás si este se ha elaborado o no mediante el cebado forzado, un método que causa sufrimiento a los animales.