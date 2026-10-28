Tercera mina industrial de Ecuador prevé iniciar operaciones en segundo semestre de 2027

Localizada en el municipio Las Naves, de la provincia andina de Bolívar, en el centro del país, la mina tiene un avance de construcción del 33,8 %, según explicó este miércoles David Larenas, gerente de Asuntos Corporativos de Silvercorp.

El directivo señaló que está previsto que las obras concluyan en junio del próximo año, aunque el calendario puede variar un poco debido a las fuertes lluvias que se registran por la llegada del fenómeno de El Niño, lo que dificulta las labores de construcción en la zona.

De la inversión total, 283 millones corresponden a la financiación inicial, 72 al sostenimiento de operaciones y en torno a 17 millones al cierre de mina.

El Domo contempla una vida útil de 14 años, incluidos dos años y medio de construcción y 11 años y medio de operación comercial, durante los que se prevé extraer principalmente cobre, además de otros materiales como oro y plata.

El yacimiento cuenta con reservas minerales aprobadas y probables de 7,12 millones de toneladas y tendrá una planta de procesamiento con capacidad nominal de 1.850 toneladas diarias.

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La compañía también explicó que dispone de un plan de cierre de mina, cuya ejecución se prolongaría durante aproximadamente dos o tres años una vez finalizada la explotación, con el objetivo de recuperar la zona.

En cuanto a necesidades energéticas, se estima que la mina puede alcanzar un pico de demanda eléctrica de 17 megavatios (MW) de potencia durante su funcionamiento.

El Domo será la tercera mina industrial de Ecuador, pues actualmente operan otras dos en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

Silvercorp también señaló que este miércoles conoció una decisión judicial favorable para la minera, después de que una jueza rechazara una acción de protección presentada contra El Domo por presuntas vulneraciones de derechos relacionadas con la consulta a las comunidades locales y la adopción de medidas para mitigar los impactos ambientales.

Según explicó la compañía, la magistrada no encontró elementos suficientes que sustentaran las vulneraciones denunciadas.

Se trata de la segunda acción de protección impulsada contra el proyecto, después de que una primera iniciativa judicial fuera inadmitida y llegara a conocimiento de la Corte Constitucional, que tampoco le dio paso, de acuerdo a Silvercorp.