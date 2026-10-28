Tokáyev llama en el Parlamento kazajo a la unidad ante inestabilidad internacional

"No sería una exageración afirmar que toda la comunidad mundial vive una época de conmociones. No hubo una situación tan compleja e impredecible ni siquiera durante la Guerra Fría", aseveró ante el Kurultái, creado tras las elecciones legislativas de agosto pasado.

El mandatario kazajo alertó que "en la actualidad a nivel internacional se agravaron las acusaciones infundadas y los enfrentamientos entre bambalinas, y entre los países más importantes y de mayor influencia surgió una crisis de desconfianza mutua de gran escala".

Tokáyev señaló que uno de los retos más graves de la actualidad es la pérdida de prestigio de los principales organismos internacionales, entre los que destacó a Naciones Unidas, que "atraviesa una grave crisis", mientras "la importancia del derecho internacional se reduce".

En particular, resaltó "el incremento considerable de los flujos caóticos migratorios incontrolables, que causaron de modo evidente graves daños a la seguridad de una serie de países europeos".

Según el mandatario, el mundo entra en un "período de inestabilidad, en el que ni los políticos ni los expertos comprenden cómo será el futuro", ante lo cual, llamó a los kazajos a fortalecer la unidad nacional, que vinculó al desarrollo del país "en base a la concordia social y la disciplina".

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En ese contexto llamó a convertir a la nación centroasiática en el "centro logístico de Eurasia" ante la creciente vulnerabilidad de las rutas marítimas por la guerra en Ucrania y la transformación de la logística mundial.

También llamó a arrancar en 2027 la construcción de la primera central nuclear en Kazajistán, que corre a cargo de especialistas rusos, y crear reservas estratégicas de uranio para garantizar su futuro funcionamiento, además de elevar la generación de electricidad hasta un superávit estable en 2029.

Entre otras medidas encargó elevar el salario mínimo en casi un tercio, hasta los 110.000 tengue (240 dólares), debatir un incremento de los impuestos para las personas más ricas y redactar un nuevo Código Civil, acorde a las nuevas realidades económicas del país.