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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:35

Tribunal alemán condena a 12 años de prisión a hombre que sedó, violó y grabó a 14 mujeres

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Berlín, 28 oct (EFE).- Un tribunal penal de Berlín condenó este miércoles a doce años de prisión -y su posterior internamiento debido a su especial peligrosidad- a un hombre de 69 años que sedó, violó y filmó a al menos 14 mujeres entre 2016 y 2022.

Por EFE
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La Fiscalía de Berlín había solicitado que se condenara al electricista de formación, identificado como Frank S., a una pena de prisión acumulada de 13 años y a su internamiento una vez cumplida la condena, para evitar la reincidencia.

La defensa, por su parte, había pedido al final del proceso judicial una pena no superior a ocho años y un análisis posterior sobre un eventual internamiento por motivos de seguridad.

El hombre, que permanecía en prisión preventiva desde marzo y había confesado al inicio del juicio, fue acusado de violación, lesiones corporales peligrosas y vulneración de la intimidad personal mediante grabaciones audiovisuales en 14 casos.

Frank S. había conocido a mujeres, de entre 50 y 60 años, de Berlín y Brandeburgo a través de diversas plataformas de citas en línea y las había atraído a su piso, donde las sedó, violó y grabó.

El condenado compartió posteriormente los vídeos de las agresiones con otros presuntos agresores.

Las víctimas solo se enteraron de lo que les había sucedido a través de las investigaciones policiales.

La Fiscalía calcula que hay un total de 59 víctimas, aunque, en el momento de presentar la acusación, señaló que diez aún no habían sido identificadas.

Además, algunas de las presuntas agresiones han prescrito, mientras que el condenado también está siendo investigado y puede todavía ser imputado por otros casos.

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