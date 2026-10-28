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Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:50

Trump dice que Epstein era "amigo" de los demócratas ante nuevos señalamientos

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Washington, 28 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desligarse este miércoles del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, diciendo que era "amigo de los demócratas, durante un mitin en Ohio.

Por EFE
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Durante dicho mitin, el mandatario fue interrumpido por un manifestante que le reprochó su cercanía con el magnate y apenas dos días después de que un nuevo informe de los demócratas del Congreso lo acusaran como "participante activo" de los abusos cometidos en 1990.

"Epstein era amigo de todos los demócratas (...) yo fui totalmente exonerado", afirmó el mandatario segundos después de que un manifestante interrumpiera su discurso en Ohio diciendo que Trump estuvo en el avión del magnate que murió en prisión en 2019.

Trump repitió, como en ocasiones anteriores, que supuestamente se distanció de Epstein hace más de 30 años y los seguidores republicanos respondieron con aplausos.

El informe de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de más de 50 páginas presentado este lunes, alega que Trump fue "participante activo en los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990".

El documento, titulado 'El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo', incluye el nombre de cinco mujeres que han acusado a Trump "de violarlas o agredirlas sexualmente" en compañía de Epstein.

Entre los testimonios de las mujeres hay uno que se hace público por primera vez y que recoge la supuesta violación que sufrió por parte de Trump durante un certamen celebrado en noviembre de 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York, aunque no aporta más prueba que sus declaraciones.

Con la publicación del documento los demócratas muestran que no piensan frenar en su intento de seguir investigando las conexiones entre Trump y la red de tráfico sexual de Epstein y lo hacen cuando, según las encuestas, podrían hacerse con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso e incluso disputar el Senado el próximo 3 de noviembre.

En las elecciones de medio mandato se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado, además de elegirse numerosos cargos estatales y locales.

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