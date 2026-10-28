Trump pide que impidan concurrir a candidata demócrata al Senado por Alaska por "fraude"

"En Alaska, no creo que a Mary Peltola se le deba permitir postularse tras haber perpetrado una maniobra tan terrible, ¡porque esto es fraude electoral!", escribió el mandatario en su cuenta Truth Social.

Trump añadió que los demócratas han hecho "trampa" ya que, según lo que cuenta el periódico, "encontraron a un hombre llamado Dan Sullivan (el mismo nombre que tiene el candidato republicano en Alaska), lo incluyeron en la boleta electoral y luego le mintieron al tribunal, afirmando que no sabían nada al respecto".

"Eso es perjurio. ¡No se le debería permitir postularse a ella, ni tampoco al falso Dan Sullivan!", añadió Trump, que en un mensaje previo compartió la información de The New York Times.

El periódico publicó este miércoles una exclusiva con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

La campaña habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de quinto grado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

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La investigación del diario, que citó al menos 12 fuentes, también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés), que habrían participado en el reclutamiento del candidato.

La campaña de Peltola negó este miércoles que su personal o sus asesores participaran en gestiones para reclutar al candidato Daniel J. Sullivan.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 22 de octubre una demanda ante un tribunal federal de Alaska para intentar frenar la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan Sullivan pierde y los votos de otro candidato con un nombre casi idéntico pudieran haber cambiado el resultado.