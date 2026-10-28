Trump se atribuye que Netanyahu no haya sufrido una "derrota decisiva" en Israel

"Cuando el presidente Trump respaldó a Bibi Netanyahu, cambió toda la tendencia, y ahora, en lugar de una derrota decisiva de un gran primer ministro, parece un gran empate remontado desde atrás, o incluso una VICTORIA para Netanyahu", señala el mensaje, publicado en la red social de Trump, Truth Social.

"Todo ocurrió DESPUÉS del respaldo del presidente Trump, que solo quiere lo que es bueno para Oriente Medio, Israel y los Estados Unidos de América", añade el texto, que habla de Trump en tercera persona.

El mensaje aparece entrecomillado y firmado con el nombre de Irving C. Schwartz, sin que el presidente estadounidense aclare quién es ni si se trata de una cita de terceros.

Con cerca del 42 % de los votos escrutados, el Likud de Netanyahu se sitúa en primer lugar con el 21,7 % de los sufragios, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (15,7 %) y de la alianza de partidos árabes Lista Conjunta (9,2 %), según los datos de la Comisión Electoral Central.

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna no otorgan al bloque de Netanyahu la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.