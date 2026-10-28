Trump y Obama coinciden en la campaña de las elecciones con mítines en Ohio y Georgia

Trump y Obama continúan su duelo de eventos para movilizar el voto de sus respectivas bases, después de que el republicano llamara "estúpido" al exmandatario demócrata por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca y evocar al dictador iraquí Sadam Huseín.

El neoyorquino viajará a Chillicothe, Ohio, para respaldar a Jon Husted en su ajustada carrera por un escaño en el Senado frente al demócrata Sherrod Brown, una de las contiendas que podrían decidir si los republicanos mantienen su estrecha mayoría en la Cámara Alta.

Esta será la tercera visita de Trump en este mes al territorio del Medio Oeste durante su ajetreado itinerario de mítines electorales, con los que espera recabar apoyos para su partido, lastrado por el alto costo de la vida, la impopularidad del presidente y los efectos de la guerra en Irán.

Encuestas recientes reflejan estrechas ventajas demócratas, tanto en la carrera por el Senado, como en la contienda por la gobernación entre el republicano Vivek Ramaswamy y su oponente demócrata Amy Acton, ambas muy reñidas a menos de una semana de los comicios.

Por su parte, Obama viajará a Atlanta, Georgia, para hacer campaña junto al senador demócrata Jon Ossoff, con una ligera ventaja en la defensa de su escaño frente al republicano Mike Collins, y apoyar a Keisha Lance Bottoms en su disputada carrera por la gobernación del estado sureño contra el republicano Rick Jackson.

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En los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, además de varios cargos estatales, y de su resultado dependerá el futuro de la agenda de Trump en lo que queda de su segundo periodo presidencial.

A seis días de las elecciones, los demócratas tienen un 57 % de probabilidades de recuperar el control de la Cámara Alta, un punto más que hace una semana, según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, que registra un 80 % de posibilidades de que se hagan con la mayoría de la Cámara Baja, tres puntos más que la semana pasada.