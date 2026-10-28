ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:30

Turquía y Kazajistán impulsan cooperación en vísperas de 13 cumbre de Estados Túrquicos

Imagen sin descripción

Ankara, 28 oct (EFE).- Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, acordaron este miércoles, en vísperas de la décimo tercera cumbre de la Organización de Estados Túrquicos, impulsar su cooperación bilateral y la del organismo asiático.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Tokáyev llegó a Ankara en torno al mediodía y fue recibido por Erdogan en el aeropuerto, un gesto poco habitual del mandatario islamista turco, antes de pasar a una ceremonia de recepción oficial en el complejo presidencial, informó la agencia oficialista turca Anadolu.

Durante su reunión, los dos líderes conversaron sobre cómo fortalecer la cooperación bilateral en áreas como el comercio, las inversiones, la energía, los transportes y la industria de defensa, señala un comunicado de la Presidencia turca.

Según la presidencia kazaja, la agenda prevé un fortalecimiento de la asociación estratégica ampliada, con el objetivo de llevar el comercio bilateral a los 15.000 millones de dólares.

Erdogan prometió además impulsar la importancia del denominado 'Parlamento familiar', como se conoce en Turquía el organismo de reuniones de la Organización de Estados Túrquicos, que además de Turquía y Kazajistán incluye a Kirguistán, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Turkmenistán, Hungría y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara, son observadores de este organismo, fundado en 2009, que celebrará su decimotercera cumbre de líderes este jueves en Ankara.

A partir de esta cumbre, que tiene lugar bajo el lema "Unidad en el idioma, en el pensamiento, en los actos", Turquía asumirá la presidencia rotativa del organismo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar