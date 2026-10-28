Turquía y Kazajistán impulsan cooperación en vísperas de 13 cumbre de Estados Túrquicos

Tokáyev llegó a Ankara en torno al mediodía y fue recibido por Erdogan en el aeropuerto, un gesto poco habitual del mandatario islamista turco, antes de pasar a una ceremonia de recepción oficial en el complejo presidencial, informó la agencia oficialista turca Anadolu.

Durante su reunión, los dos líderes conversaron sobre cómo fortalecer la cooperación bilateral en áreas como el comercio, las inversiones, la energía, los transportes y la industria de defensa, señala un comunicado de la Presidencia turca.

Según la presidencia kazaja, la agenda prevé un fortalecimiento de la asociación estratégica ampliada, con el objetivo de llevar el comercio bilateral a los 15.000 millones de dólares.

Erdogan prometió además impulsar la importancia del denominado 'Parlamento familiar', como se conoce en Turquía el organismo de reuniones de la Organización de Estados Túrquicos, que además de Turquía y Kazajistán incluye a Kirguistán, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Turkmenistán, Hungría y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara, son observadores de este organismo, fundado en 2009, que celebrará su decimotercera cumbre de líderes este jueves en Ankara.

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A partir de esta cumbre, que tiene lugar bajo el lema "Unidad en el idioma, en el pensamiento, en los actos", Turquía asumirá la presidencia rotativa del organismo.