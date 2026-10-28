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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:55

"Un siglo de papamóvil": de coche oficial a instrumento de encuentro con los fieles

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Ciudad del Vaticano, 28 oct (EFE).- Un coche oficial convertido en instrumento de encuentro con los fieles: el papamóvil, uno de símbolos mas reconocibles de los pontificados contemporáneos, protagoniza desde hoy una exposición en el Vaticano que recorre cien años de movilidad papal a través de ocho de estos vehículos.

Por EFE
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"Un siglo de papamóvil" es el título de la muestra presentada en los jardines de los Museos Vaticanos, donde desde este miércoles se puede contemplar una selección de papamóviles históricos de la marca Merdeces-Benz, en una exposición que conmemora también un siglo de colaboración entre el Vaticano y ese gigante de la automoción.

Una relación que comenzó el 23 de mayo de 1930 cuando el papa Pío XI recibió un Nürburg 460, una lujosa limusina equipada con un compartimento de pasajeros especialmente diseñado para el pontífice, con un asiento individual tapizado en brocado de seda y elaborado con refinadas maderas y acabados artesanos.

La muestra arranca con ese papamóvil y continúa con el Landaulet de 1960, construido para Juan XXIII, el 600 Pullman Landaulet de Pablo VI y el 300 SEL Pullman que heredó de éste Juan Pablo II.

Del pontífice polaco se muestran además los modelos fabricados para él en 1980, 1997 y 2002. El último de los vehículos de la exposición es el papamóvil ML 500 que usaron tanto Benedicto XVI como Francisco.

Se trata de una exposición que nace desde la perspectiva de que la historia del papado ha sido también una historia de viajes, encuentros y transformaciones: "Todo comienza con un viaje. El de Pedro, el pescador de Galilea que llegó a Roma para anunciar un mensaje destinado a trascender siglos y continentes", según Sandro Barbagallo, curador de las Colecciones Históricas de los Museos Vaticanos.

Con motivo de la muestra, el papa León XIV recibió este miércoles en audiencia a los ejecutivos de Mercedes-Benz.

"A lo largo de las décadas, el papamóvil ha evolucionado de ser un simple medio de transporte a convertirse en un instrumento de encuentro, permitiendo al Pontífice acercarse a los fieles durante sus visitas pastorales y celebraciones públicas", reflexionó el papa estadounidense-peruano, quien agregó que este vehículo "ha contribuido a facilitar la misión de la Iglesia de llegar a las personas y llevar al mundo un mensaje de fe, esperanza y caridad".

Robert Prevost también recordó el primer papamóvil totalmente eléctrico, presentado a su predecesor Francisco, quien en esa ocasión animó al sector automotriz a trabajar por una movilidad verdaderamente sostenible y accesible.

"Con este espíritu, les animo a seguir poniendo la innovación tecnológica al servicio de la dignidad humana, el cuidado de la creación y el bien común, manifestó León XIV a los directivos de Mercedes-Benz.

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