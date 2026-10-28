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Mundo
28 de octubre de 2026 - 01:10

Un terremoto de magnitud 5,6 sacude las aguas al noroeste de Vanuatu

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 28 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este miércoles las aguas del Pacífico al noroeste de Vanuatu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales ni se activara alerta por tsunami.

Por EFE
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El seísmo se produjo a las 13:59 hora local (2:59 GMT), de acuerdo con los datos del organismo estadounidense, y su epicentro se registró unos 174 kilómetros al noroeste de la localidad de Port-Olry, situada en el noreste de la isla de Espíritu Santo, la mayor del archipiélago de Vanuatu.

Por el momento, no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el movimiento sísmico.

El sistema de evaluación de impacto del USGS asignó al terremoto el nivel verde, el más bajo de su escala de alerta, que indica una probabilidad reducida de consecuencias graves.

Tampoco consta en los datos facilitados por el ente una alerta de tsunami asociada a este temblor.

A lo largo de este miércoles, otros cuatro seísmos de magnitudes comprendidas entre 4,8 y 6 sacudieron la costa noroeste de Vanuatu, sin que las autoridades hayan informado por el momento de heridos ni daños materiales.

Los temblores de hoy se producen cuatro días después de que dos terremotos de magnitud 6,9 y 6,3 sacudieran el sábado las aguas al norte de Vanuatu y llevaran a las autoridades a emitir una alerta de tsunami por la posible formación de olas peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

Vanuatu, un país insular formado por más de ochenta islas en el Pacífico sur, se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica vinculada al encuentro de varias placas tectónicas.

En diciembre de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 causó más de una decena de muertos y alrededor de doscientos heridos en Vanuatu, con graves consecuencias en Port Vila, la capital del país.

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