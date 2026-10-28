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Mundo
28 de octubre de 2026 - 07:50

Una donación privada revela fotos inéditas y un manuscrito del joven Gustav Klimt

Imagen sin descripción

Viena, 28 oct (EFE).- Una serie de fotografías históricas hasta ahora desconocidas del pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918), así como un manuscrito inédito redactado por el propio artista, han pasado a formar parte del archivo de la Fundación Klimt en Viena.

Por EFE
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Se trata de un "acontecimiento científico excepcional", señaló la junta directiva de la entidad al informar en un comunicado sobre la donación procedente de una colección privada.

Las piezas cedidas, vinculadas a la etapa temprana del gran referente del modernismo vienés (Jugendstil), aportan datos clave para reconstruir procesos creativos y obras pictóricas que fueron parcialmente destruidas durante el siglo XX, subraya la nota.

El lote incluye reproducciones de pinturas decorativas ejecutadas entre 1883 y 1891 por la llamada 'Künstler-Compagnie', el taller colectivo integrado por el famoso autor de 'El Beso¡, su hermano Ernst y su colega Franz Matsch.

Gran parte de ellas están firmadas por Josef Löwy, célebre fotógrafo de la corte del entonces Imperio Austrohúngaro.

Entre las piezas más singulares destaca una fotografía tomada hacia 1892 del auditorio teatral del palacio Esterházy en la ciudad Tata, al oeste de Hungría.

En los márgenes del documento figuran directrices técnicas manuscritas por el propio Klimt para encargar una nueva perspectiva fotográfica, material que empleó como boceto compositivo para uno de sus célebres óleos sobre lienzo, datado en 1893.

A ello se añaden trabajos de decoración para el Teatro Municipal de Reichenberg (hoy Liberec, en el norte de la República Checa) y otros concebidos por Ernst Klimt para el Museo de Historia del Arte (KHM) de Viena.

Los resultados de un análisis exhaustivo de los documentos donados se expondrán en un simposio internacional programado para el próximo año.

"Las donaciones procedentes de colecciones privadas son poco habituales y representan siempre un extraordinario acontecimiento para la ciencia", señala el comunicado.

La Fundación Klimt de Viena es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en 2013 por iniciativa de Ursula Ucicky (1922-2025), viuda de Gustav Ucicky (hijo ilegítimo de Gustav Klimt), con el propósito de preservar, estudiar y divulgar el legado artístico del célebre artista.

La institución custodia una relevante colección de óleos, dibujos, autógrafos y fotografías históricas, al tiempo que ejerce como centro de investigación interdisciplinar independiente.

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