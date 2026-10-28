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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:00

Una operación contra la criminalidad en Bogotá deja al menos 172 personas detenidas

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Bogotá, 28 oct (EFE).- Una operación de las fuerzas de seguridad colombianas contra bandas delincuenciales en Bogotá dejó al menos 172 personas capturadas y la incautación de once armas de fuego y tres granadas, según un balance divulgado este miércoles por el presidente, Abelardo de la Espriella.

Por EFE
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"Cuando se actúa articuladamente entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Alcaldía y el Gobierno nacional, se obtienen resultados tan importantes como el que vamos a obtener en esta madrugada para llevarle tranquilidad y paz a los habitantes", afirmó De la Espriella en un vídeo divulgado en X.

Durante el operativo las autoridades decomisaron 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo.

Entre los detenidos figuran dos hombres identificados por sus alias como Piccolino y Mailo, a quienes las autoridades vinculan con distintos hechos violentos en Bogotá.

Según la información divulgada por el mandatario, Piccolino estaba relacionado con la banda Los Ingenieros, señalada de cometer homicidios, extorsiones y secuestros en la localidad de Usme, en el sur de la capital. Las autoridades también lo relacionaron con una agresión en la que le amputaron una mano a una mujer.

Por su parte, Mailo fue señalado de presuntamente lanzar una granada el pasado 22 de enero, en un ataque en el que murió un vendedor ambulante que llevaba alrededor de veinte años trabajando en la zona. De la Espriella aseguró que el detenido será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

El presidente afirmó que la operación busca desarticular las organizaciones criminales, sus cabecillas y sus fuentes de financiación.

La operación se llevó a cabo un día después de otra ofensiva en Medellín y el departamento de Antioquia (noroeste), donde el balance divulgado por el mandatario reportó 149 capturas y un muerto.

Desde su toma de posesión en agosto, el presidente colombiano se ha centrado en las cuestiones de seguridad y la lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, dando a conocer casi a diario en redes los resultados de distintas operaciones militares.

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