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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:00

Usuarios denuncian un bloqueo masivo de contenido en redes en India por orden del Gobierno

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Nueva Delhi, 28 oct (EFE).- Internautas de la India, dirigentes de la oposición, organizaciones civiles y periodistas denunciaron este miércoles un aumento alarmante de retiradas de publicaciones y bloqueos de cuentas en redes como Instagram y X, en cumplimiento de órdenes gubernamentales.

Por EFE
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"La represión en Instagram no va a funcionar. El Gobierno está eliminando miles de publicaciones y cuentas a diario, pero se le escapa un punto fundamental. Instagram es solo una plataforma donde la gente plantea sus preguntas (...) y eliminar cuentas no las hará desaparecer", escribió en X el fundador del movimiento juvenil de las 'Cucarachas', Abhijeet Dipke.

La líder opositora y ex jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, denunció que "se está arrebatando la libertad de expresión a cientos de miles de ciudadanos" y acusó al Gobierno de Modi de violar las garantías constitucionales.

En redes, usuarios comparten el mismo aviso de Meta tras decenas de bloqueos: "Restringimos el acceso a este contenido a través de un sistema automatizado en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las Normas de Tecnología de la Información (Directrices para Intermediarios y Código de Ética de Medios Digitales) de la India".

El portal jurídico Live Law denunció hoy el bloqueo en Instagram de un vídeo que explicaba una postura de la Comisión Electoral, mientras que caricaturistas de prensa reconocidos y la organización Internet Freedom Foundation (IFF) reportaron la retirada de viñetas críticas con las autoridades.

La IFF anunció que demandará a Meta por recurrir a algoritmos opacos que restringen contenido sin dar audiencia al autor. La organización ha atendido a 56 creadores afectados en los últimos tres días.

Un tribunal indio ordenó ayer la retirada de internet de un documental sobre los lazos entre el primer ministro, Narendra Modi, y el magnate Gautam Adani.

En octubre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la retirada de contenidos en redes sociales en la India se ha acelerado de forma alarmante, y reportó que entre marzo y julio las autoridades tramitaron cerca de 200.000 peticiones.

Los bloqueos se amparan en una nueva normativa lanzada en febrero de la Ley de Tecnología de la Información (IT Act), que obliga a plataformas como Meta a retirar contenidos en un máximo de tres horas bajo amenaza de sanciones penales.

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