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Mundo
28 de octubre de 2026 - 19:05

Venezuela recibe cartas credenciales de embajadores de la UE, Suiza, Egipto y Vietnam

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Caracas, 28 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la Unión Europea (UE), Suiza, Egipto y Vienam, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por EFE
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El nuevo embajador de la UE ante Venezuela es Gilles Bertrand; el de Egipto, Haithan Mohamed Hosni; el de Suiza, Martin Maier; y el de Vietnam, Vo Tuan Ngoc, quienes fueron recibidos por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

VTV transmitió imágenes del recibimiento de cada uno de los funcionarios, así como su encuentro con la mandataria venezolana, sin que hubiera declaraciones.

En septiembre pasado, el nuevo embajador de la UE, el francés Gilles Bertrand, llegó a Venezuela en sustitución de la española María Antonia Calvo.

El diplomático llegó a Caracas tras pasar por Bogotá, ciudad donde ejerció como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025.

El pasado 6 de octubre, el Parlamento venezolano -controlado por el chavismo- aprobó la designación de Raúl LiCausi como nuevo embajador del país suramericano ante la UE.

El diputado chavista Abimelech Méndez señaló entonces que este nombramiento constituye una oportunidad para construir un vínculo más "pragmático" con Europa, dentro del marco del respeto, el reconocimiento mutuo y defensa al derecho internacional.

Por otra parte, en septiembre pasado, la presidenta encargada informó la negociación de más de 30 acuerdos de cooperación en áreas de energía, agricultura, telecomunicaciones y cultura.

En agosto pasado, el Parlamento autorizó la designación de Enrique Ochoa Antich como embajador ante Suiza, concurrente ante el Principado de Liechtenstein, en sustitución de Roy Chaderton Matos, quien fue designado para el cargo en 2021.

Egipto y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde la década de los 50 y en febrero pasado ambos gobiernos coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo "una amplia agenda de cooperación" entre ambas naciones.

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