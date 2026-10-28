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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:40

Víctimas de pederastia en Bolivia solicitan a la iglesia la "excomunión" de dos jesuitas

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La Paz, 28 oct (EFE).- La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) presentó este miércoles una querella eclesiástica para solicitar la "excomunión" y la "dimisión del estado clerical" de los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, sentenciados en 2025 a un año de prisión por encubrir los abusos a menores cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas.

Por EFE
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El documento, al que EFE tuvo acceso, está dirigido al obispo de la región central de Cochabamba, Oscar Aparicio, y señala a Alaix y Recolons por supuestamente haber cometido "gravísimos delitos eclesiásticos".

Según la querella, los ex altos mandos jesuitas en Bolivia incurrieron presuntamente en "encubrimiento", "absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento con un menor", "abuso de la potestad eclesiástica" y "delitos contra la dignidad humana", faltas señaladas en el Código de Derecho Canónico.

El documento pide la admisión del trámite para el inicio de una "investigación previa" y que se dicte contra los señalados las penas de "excomunión", "dimisión del estado clerical" y la "prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio, ministerio, cargo eclesiástico, y de residir en casas religiosas o cerca de menores".

En septiembre de 2025, Alaix y Recolons fueron sentenciados a un año de prisión tras ser hallados culpables de encubrir los abusos sexuales de Pedrajas, una resolución que fue ratificada pese a la apelación presentada por la defensa de los sacerdotes.

Recolons, de 82 años, fue provincial de los jesuitas entre 1993 y 1999, y luego uno de los más altos funcionarios de la orden en Roma, mientras que Alaix, de 86, fue la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1999 y 2007.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, fallecido en 2009, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en Cochabamba.

La sentencia, que cita el diario, menciona que Pedrajas "involucró a siete provinciales de los jesuitas" y que "recibió la protección de la orden", además de referirse a sus abusos en múltiples ocasiones.

El juicio contra Recolons y Alaix, que se llevó cabo entre el 16 de julio y el 2 de septiembre de 2025, se basó en los testimonios de casi una veintena de víctimas, el diario de Pedrajas y las cuentas de conciencia o confesiones a través de las cuales sus superiores fueron informados de los abusos, según se evidencia en la sentencia.

Entre los "hechos probados", de acuerdo al fallo judicial, se incluye la autenticidad del diario de Pedrajas y su rol como profesor, subdirector y director del colegio Juan XXIII, además de su función como maestro de novicios de la Compañía de Jesús.

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