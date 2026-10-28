ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:45

Wall Street cierra en verde después de que Reserva Federal dejara los tipos sin cambios

Imagen sin descripción

Nueva York, 28 oct (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,19 %, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al término de la sesión, el Dow se situó en 52.475 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 0,28 %, hasta los 7.743 enteros, y el Nasdaq avanzó un 0,27 %, hasta las 26.549 unidades.

La Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés, que se sitúan en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, con el voto a favor de diez de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El banco central reconoce en un comunicado que "la inflación sigue siendo elevada", con el IPC por encima del 3 % en los últimos tres meses, impulsada en parte por el encarecimiento de los combustibles a raíz de las guerras en Irán y Ucrania.

La Reserva Federal apunta además que "la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido" pese a que "la incertidumbre sigue siendo elevada -debido, en parte, a acontecimientos geopolíticos-" y subrayó que el gasto privado de los estadounidenses se "ha mostrado resiliente".

En el plano corporativo, destacó la subida de fabricantes de semiconductores como SK Hynix (13 %), Micron (5,9 %), Arm Holdings (4 %), Marvell (3,3 %) o Advanced Micro Devices (3 %).

En cuanto a las tecnológicas Alphabet y Microsoft, cerraron la jornada con una subida del 1,6 % y una bajada del 0,06 %, respectivamente. Tras publicar resultados trimestrales al toque de campana, Alphabet perdía un 8,8 % en las operaciones postcierre, mientras que Microsoft ganaba un 4 %.

Por otro lado, el petróleo de Texas subió un 2,8 % este miércoles, hasta 102,78 dólares el barril, pendiente de varios frentes geopolíticos en Oriente Medio que arrojan incertidumbre sobre el suministro de crudo.

El mercado del crudo observó con inquietud los últimos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra infraestructuras en Arabia Saudí, incluyendo la refinería Ras Tanura, lo que presionó el precio al alza ante la posibilidad de interrupciones de suministro.

Mientras, el oro subía un 0,26 %, hasta 4.085 dólares la onza, y la plata bajaba un 0,2 %, hasta 54,38 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía hasta el 5,015 %.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más

Te puede interesar