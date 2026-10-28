Zelenski espera diálogo con Rusia tras comicios en EE.UU. y antes del 10 de noviembre

“Estamos esperando a la parte estadounidense. Confiamos en que estén preparados con todas las respuestas después de sus elecciones. Está claro que después del 4 de noviembre tendremos una fecha”, declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, en La Haya.

El mandatario ucraniano aseguró que “continúan los preparativos para una reunión trilateral en Abu Dabi”, en la que participarán equipos negociadores de los tres países para abordar posibles medidas que permitan avanzar hacia el fin de la invasión rusa de Ucrania.

“Tenemos que celebrar esta reunión. Espero que sea entre el 6 y el 10 de noviembre”, insistió Zelenski, que admitió la posibilidad de modificar el lugar del encuentro debido a las tensiones en Oriente Medio, aunque defendió que no se sigan aplazando las fechas.

Zelenski espera que la fecha se cierre después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad del Congreso y un tercio del Senado.

Además, explicó que las conversaciones tendrán lugar, en un principio, a nivel técnico, es decir, entre representantes de los equipos negociadores y no directamente entre los presidentes de los tres países.

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"Debemos poner fin a esta guerra", insistió.

El presidente ucraniano también insistió en la necesidad de incorporar a Europa al proceso diplomático, dado su papel en las futuras garantías de seguridad y en la reconstrucción del país.

“Desde el principio hemos trabajado para encontrar la manera de incorporar a Europa”, aseguró, aunque reconoció que todavía no se ha decidido quién representaría a los países europeos en las negociaciones y que ese es un tema que debería abordarse en una reunión en Bruselas.

La nueva ronda de contactos se anunció la semana pasada, después de las conversaciones mantenidas por el enviado estadounidense Steve Witkoff con el presidente ruso, Vladímir Putin, y de los contactos posteriores de Washington con Kiev.

Las declaraciones de Zelenski tuvieron lugar durante su visita oficial a Países Bajos, donde Jetten anunció un paquete de 500 millones de euros de ayuda militar destinado a reforzar la defensa aérea y el suministro de drones a Ucrania durante el invierno.

El Gobierno neerlandés también anunció una partida de 1.200 millones de euros de ayuda no militar para los próximos tres años, destinada, entre otras necesidades, a asistencia humanitaria, reconstrucción e infraestructuras energéticas.

Países Bajos es uno de los principales aliados europeos de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022.