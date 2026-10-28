Zelenski visita Países Bajos para reunirse con el rey y el Gobierno neerlandés

Según informó hoy el Servicio de Información del Gobierno neerlandés, el monarca recibirá a Zelenski por la tarde en el Palacio Huis ten Bosch, su residencia oficial en La Haya.

Antes, el mandatario ucraniano mantendrá conversaciones con Jetten, la ministra de Defensa, Dilan Yesilgoz, y el de Exteriores, Tom Berendsen, además de reunirse con representantes de empresas neerlandesas y ucranianas.

A las 15.30 hora neerlandesa (14.30 GMT), Jetten y Zelenski tienen previsto ofrecer una rueda de prensa.

La visita se produce el mismo día en que el ministro neerlandés de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Sjoerd Sjoerdsma, anunció desde Kiev un paquete de 1.200 millones de euros de ayuda no militar para Ucrania, para el periodo 2027-2029, destinado principalmente a reparar infraestructuras energéticas, garantizar el suministro de agua y contribuir a la reconstrucción.

Los fondos ya habían sido comprometidos por el Ejecutivo neerlandés, pero ahora ha concretado su distribución.

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Del total, 420 millones se canalizarán a través del Banco Mundial y de instituciones financieras europeas para proyectos de recuperación y reconstrucción.

Además, Países Bajos destinará antes de que termine este año 40 millones de euros al Fondo de Apoyo Energético a Ucrania para reparar instalaciones dañadas por los ataques rusos y facilitar la sustitución urgente de equipos.

“Ucrania está siendo sometida a ataques intensos y se enfrenta a un invierno muy duro”, advirtió Sjoerdsma, que subrayó la importancia de mantener el respaldo internacional a Kiev para que pueda seguir resistiendo la invasión rusa.

Países Bajos es uno de los principales aliados europeos de Ucrania y, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, ha mantenido su apoyo militar, financiero y humanitario a Kiev a través de los tres gobiernos distintos que han pasado por el Ejecutivo neerlandés desde entonces.

Jetten, que asumió el cargo de primer ministro en febrero pasado, ya visitó Kiev en marzo para reunirse con Zelenski y reafirmar el compromiso de los Países Bajos con Ucrania.