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Mundo
29 de octubre de 2026 - 19:20

Bukele dice que operación en Haití para rescatar militares salvadoreños no es una invasión

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San Salvador, 29 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este jueves que la operación en Haití para rescatar a militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, "no es una invasión", porque "no tiene interés de dominar al pueblo haitiano".

Por EFE
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El mandatario señaló, en una publicación en X, que "casi" han concluido el despliegue de sus soldados y equipo en suelo haitiano y puntualizó que "esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití".

"No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití", sostuvo.

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce.

El Gobierno del primer ministro haitiano se mantiene en silencio sobre la operación salvadoreña para rescatar a sus cuatro militares que, por el alto número de tropas movilizado, más de 2.000, parece ir más allá en la guerra contra las pandillas.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

Según informó el miércoles la Cancillería, Bukele sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le reafirmó el apoyo en labores de seguridad del país centroamericano contra las pandillas, a la vez que conversaron sobre el operativo para el rescate de militares salvadoreños.

El presidente salvadoreño explicó que "lo único" que quieren es que sus cuatro técnicos de aviación "regresen a casa", y están dando "una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo".

Afirmó asimismo que El Salvador es "casi" el único que está "pagando por esta operación" -sin brindar el costo de la misma-, aunque sí reconoció "un poco de ayuda logística de manos de algunos otros países".

"Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio", añadió.

De acuerdo con Bukele, el apoyo militar en Haití "no es para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto (...) venimos a Haití para luchar contra los malvados".

El pasado sábado, circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa posibilidad.

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