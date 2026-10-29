ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 19:05

California refuerza la vigilancia electoral en medio de la disputa con el Gobierno Trump

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este jueves que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de "proteger cada voto", en respuesta a la directriz del Gobierno del presidente Donald Trump de situar agentes federales en los centros de votación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Una advertencia para Donald Trump: Estoy desplegando abogados electorales en distritos clave de California- donde la contienda está muy reñida- para proteger cada voto", dijo Newsom en un mensaje en su cuenta de X.

El demócrata aprobó una norma que convierte en delito grave la incautación ilegal de papeletas electorales.

La medida del gobernador se da en medio de una intensa disputa electoral entre California y la Administración Trump. El mandatario ha acusado al Estado Dorado de "no hacer nada" contra el fraude electoral.

Este miércoles, un juez federal rechazó la petición del Departamento de Justicia de EE.UU. de apartar más de 20.000 votos por correo en California para verificar la ciudadanía de los electores, al advertir de que la medida "causaría estragos" y alteraría unas elecciones que ya están en marcha.

El Gobierno Trump anunció que apelará la decisión, lo que obligará a los abogados de ambas partes a prepararse para una nueva batalla judicial, justo antes de las elecciones.

El Departamento de Justicia había solicitado a las autoridades electorales que apartaran dichas papeletas y verificaran la ciudadanía de los votantes antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

Además, la Administración Trump ha asegurado que desplegará agentes federales para asegurarse de que no se cometa fraude.

"Vemos lo que hace a diario: intentar, literalmente, suprimir el voto para crear las condiciones que le permitan, más tarde, poner en duda el resultado electoral y sugerir que hubo fraude. Es algo fundamental", afirmó Newsom durante su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live la noche del miércoles.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
05
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más

Te puede interesar