California refuerza la vigilancia electoral en medio de la disputa con el Gobierno Trump

"Una advertencia para Donald Trump: Estoy desplegando abogados electorales en distritos clave de California- donde la contienda está muy reñida- para proteger cada voto", dijo Newsom en un mensaje en su cuenta de X.

El demócrata aprobó una norma que convierte en delito grave la incautación ilegal de papeletas electorales.

La medida del gobernador se da en medio de una intensa disputa electoral entre California y la Administración Trump. El mandatario ha acusado al Estado Dorado de "no hacer nada" contra el fraude electoral.

Este miércoles, un juez federal rechazó la petición del Departamento de Justicia de EE.UU. de apartar más de 20.000 votos por correo en California para verificar la ciudadanía de los electores, al advertir de que la medida "causaría estragos" y alteraría unas elecciones que ya están en marcha.

El Gobierno Trump anunció que apelará la decisión, lo que obligará a los abogados de ambas partes a prepararse para una nueva batalla judicial, justo antes de las elecciones.

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El Departamento de Justicia había solicitado a las autoridades electorales que apartaran dichas papeletas y verificaran la ciudadanía de los votantes antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

Además, la Administración Trump ha asegurado que desplegará agentes federales para asegurarse de que no se cometa fraude.

"Vemos lo que hace a diario: intentar, literalmente, suprimir el voto para crear las condiciones que le permitan, más tarde, poner en duda el resultado electoral y sugerir que hubo fraude. Es algo fundamental", afirmó Newsom durante su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live la noche del miércoles.