Comisión Electoral israelí dice que noticias por posible injerencia externa son infundadas

En un mensaje grabado difundido este viernes de madrugada por la CEC junto a los resultados definitivos de las elecciones, Livne afirma que la investigación se abrió después de que el Shin Bet presentara al presidente de la CEC, el juez conservador Noam Sohlberg, información clasificada, que no detalla.

Dicho juez envió el miércoles una carta, que se conoció en la víspera, en la que pedía al jefe del Shin Bet, David Zini, nombrado por Netanyahu, que investigara denuncias sobre una posible injerencia extranjera en los comicios.

"Se me han presentado sospechas graves de influencia indebida sobre las elecciones mediante financiación extranjera procedente de agentes externos que actúan contra el interés israelí", decía Sohlberg en su carta.

Todo esto después de que el Likud, partido de Netanyahu, denunciara irregularidades, entre ellas "miles de sobres" con "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam", una de las formaciones árabes que obtuvieron escaños en los comicios.

A lo largo del jueves, medios israelíes informaron que en la información presentada a la CEC por el Shin Bet había menciones a una posible financiación por parte de Catar, país que negó categóricamente esta acusación.

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"No se pueden revelar más detalles. Sin embargo, las noticias publicadas a lo largo del día carecen por completo de fundamento", dijo el director de la CEC en el video publicado en la madrugada de este viernes.

Según dicho responsable, los puntos principales de lo que se está investigando se presentaron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al líder de la oposición, Yair Lapid, y al del partido Yashar!, Gadi Eisenkot.

El director de la CEC indicó que, en todo caso, la investigación no afecta a los resultados finales de las elecciones que se presentarán al presidente israelí, Isaac Herzog, ni tampoco "a ningún sector específico de la población".

"La Comisión informará al público lo antes posible, con sujeción a las restricciones necesarias", añadió.

Herzog recibirá los resultados oficiales el día 4 y comenzará entonces las consultas con los partidos para encargar la formación de gobierno. Herzog pidió el miércoles a todas las formaciones que acudan "con la mente abierta" para evitar una nueva repetición electoral.