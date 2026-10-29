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Mundo
29 de octubre de 2026 - 20:45

Donald y Melania Trump celebran Halloween en una Casa Blanca engalanada con calabazas

Imagen sin descripción

Washington, 29 oct (EFE).- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, festejaron Halloween este jueves con la tradicional entrega de dulces a niños de todas las edades, que lucieron sus disfraces en una Casa Blanca decorada con decenas de calabazas para la ocasión.

Por EFE
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De regreso de un mitin de campaña en Carolina del Sur, de cara a las próximas elecciones de medio mandato, el jefe de Estado se unió a su esposa para entregar golosinas en una de las entradas que da al Jardín Sur de la residencia ejecutiva, abierta a funcionarios, militares, otros ciudadanos y sus familias.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth; el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, estuvieron entre los asistentes al evento, previsto para acoger a unas 6.000 personas.

Esta es la segunda ocasión, durante el segundo mandato de Trump, en la que la pareja presidencial organiza en la Casa Blanca el "truco o trato" previo a la noche de Halloween, celebrada cada 31 de octubre y convertida a través de décadas en una de las tradiciones más esperadas del año en EE.UU.

El mandatario y su esposa, vestida con una gabardina marrón de Noor Hammour y zapatos de tacón de Manolo Blahnik, repartieron chocolates y posaron con los invitados disfrazados de magos, dinosaurios, policías y varios expresidentes como George Washington y Abraham Lincoln.

Trump llegó a firmar lo que parecía una copia de la Declaración de Independencia de uno de ellos.

Una calabaza gigante, cortesía del Departamento de Agricultura, fue una de las grandes atracciones de la velada y sirvió de fondo para fotos tomadas por los asistentes, que también recibieron pequeñas calabazas y manzanas como recuerdo.

La decoración en tonos rojizos y naranja, alegórica a la festividad otoñal, también incluyó una gran "Luna de la Cosecha". Varios puestos con libros para colorear, kits de experimentos científicos y juguetes fueron dispuestos a lo largo del césped de la icónica residencia presidencial.

Todo mientras la banda 'Strolling Strings' de la Fuerza Aérea amenizó el evento con melodías tradicionales de Halloween y varios clásicos, que hicieron que el presidente bailara al menos unos segundos.

Un sobrevuelo del Air Force One sorprendió a los asistentes, que aplaudieron cuando el avión presidencial pasó muy cerca de la azotea de la Casa Blanca.

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