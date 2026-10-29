ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 20:45

EE.UU. emite citaciones en investigación sobre contienda por Senado en Alaska, según NBC

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido casi 40 citaciones judiciales y solicitudes de preservación de documentos como parte de una investigación sobre la contienda por el Senado en Alaska, sacudido por el supuesto reclutamiento de oponentes para restar votos al senador en ejercicio, el republicano Dan S. Sullivan, según informó NBC.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La contienda ha tomado interés nacional ya que el resultado podría determinar qué partido controla el Senado. Las encuestas muestran un empate casi técnico entre el senador Sullivan y Peltola, y el ganador se podría definir por unos cientos de votos.

Un funcionario estadounidense confirmó a la cadena de noticias que las citaciones fueron enviadas a las oficinas de campaña de la candidata demócrata Mary Peltola y a las de Daniel J. Sullivan, un maestro de primaria jubilado que también compite por un escaño en el Senado.

El anuncio llega después de que The New York Times publicara la víspera una investigación con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador Sullivan.

El equipo demócrata habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, según el periódico.

Los republicanos y el presidente, Donald Trump, dijeron desde hacía meses que les preocupa que los votantes se confundan entre los dos Sullivan, y voten por el candidato equivocado.

Sin embargo, desde el entorno de Peltola han negado cualquier irregularidad y que su personal o sus asesores hayan participado en gestiones para reclutar a Daniel J. Sullivan.

Este jueves, el gobernador de Alaska, el republicano Mike Dunleavy, anunció una investigación similar para determinar si la campaña de Peltola ha cometido alguna irregularidad civil o penal por el supuesto reclutamiento del maestro jubilado.

Trump ha pedido que no se permita a Peltola participar en las elecciones del próximo martes, en las que esta carrera podría ser crucial para decidir el control del Senado.

La semana pasada, el DOJ presentó una demanda ante un tribunal federal de Alaska para intentar frenar la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan S. Sullivan pierde y los votos de otro candidato con un nombre casi idéntico pudieran haber cambiado el resultado.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar