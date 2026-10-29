EE.UU. emite citaciones en investigación sobre contienda por Senado en Alaska, según NBC

La contienda ha tomado interés nacional ya que el resultado podría determinar qué partido controla el Senado. Las encuestas muestran un empate casi técnico entre el senador Sullivan y Peltola, y el ganador se podría definir por unos cientos de votos.

Un funcionario estadounidense confirmó a la cadena de noticias que las citaciones fueron enviadas a las oficinas de campaña de la candidata demócrata Mary Peltola y a las de Daniel J. Sullivan, un maestro de primaria jubilado que también compite por un escaño en el Senado.

El anuncio llega después de que The New York Times publicara la víspera una investigación con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador Sullivan.

El equipo demócrata habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, según el periódico.

Los republicanos y el presidente, Donald Trump, dijeron desde hacía meses que les preocupa que los votantes se confundan entre los dos Sullivan, y voten por el candidato equivocado.

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Sin embargo, desde el entorno de Peltola han negado cualquier irregularidad y que su personal o sus asesores hayan participado en gestiones para reclutar a Daniel J. Sullivan.

Este jueves, el gobernador de Alaska, el republicano Mike Dunleavy, anunció una investigación similar para determinar si la campaña de Peltola ha cometido alguna irregularidad civil o penal por el supuesto reclutamiento del maestro jubilado.

Trump ha pedido que no se permita a Peltola participar en las elecciones del próximo martes, en las que esta carrera podría ser crucial para decidir el control del Senado.

La semana pasada, el DOJ presentó una demanda ante un tribunal federal de Alaska para intentar frenar la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan S. Sullivan pierde y los votos de otro candidato con un nombre casi idéntico pudieran haber cambiado el resultado.