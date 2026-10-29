El desempleo en Japón bajó al 2,4 % en septiembre

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el noveno mes del año era de 1,69 millones, 150.000 menos que en el mismo mes del año anterior. El número de personas con trabajo en el país asiático se situó en 68,96 millones.

El desglose por industrias respecto al mismo mes del año anterior muestra que los servicios sanitarios y de bienestar social registraron una subida de 290.000 trabajadores, mientras que el sector de alojamiento y restauración reportó un descenso de 210.000 personas.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo fue de 119 en septiembre, uno más que en agosto, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. En septiembre, las nuevas ofertas de trabajo cayeron un 0,4 % interanual.