Gobierno colombiano presenta ley de rescate fiscal para "apretar el cinturón" del Estado

"El Gobierno anterior del presidente, Gustavo Petro, nos dejó una bomba de tiempo", dijo el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego que presentar la ley junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada.

Restrepo aseguró que el proyecto pretende "salvar al país de la quiebra" y evitar una crisis fiscal que comprometa el crecimiento económico y la generación de empleo.

"Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana (...), por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón", afirmó.

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento.

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El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos.

Entre las medidas figura una reducción del 50 % del gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, así como una disminución del 20 % en los gastos de funcionamiento del Estado. También se contempla la venta de activos públicos "improductivos".

El segundo eje es el rescate social, que propone devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a los 19 millones de colombianos de menores ingresos.

Según Restrepo, los hogares beneficiarios recibirían en promedio 213.000 pesos mensuales (unos 67 dólares), mediante un mecanismo basado en la factura electrónica y transferencias directas.

"Hoy esa población paga injustamente un IVA de 138.000 pesos mensuales (unos 43 dólares) aproximadamente por hogar, con la ley recuperan lo que pagan", indicó el vicepresidente y explicó que la medida aplicará a familias que tengan ingresos de hasta 3,4 millones de pesos (unos 1.000 dólares).

Aunque la ley se aplicaría desde 2028, el Ejecutivo prevé realizar un primer giro anticipado en diciembre de 2027.

El tercer pilar está relacionado con el rescate del sistema de salud mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiación para garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios.

Restrepo explicó que el Gobierno plantea destinar 30 billones de pesos (unos 9,5 millones de dólares) durante los cuatro años de su gestión a la recuperación del sector.

El cuarto componente busca impulsar la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga tributaria empresarial.

La iniciativa propone bajar la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de establecer incentivos para las compañías que realicen grandes inversiones en el país.

"Ese 10 % más rico del país aportará más (...) nueve de cada diez colombianos no se verán directamente afectados por esta ley", afirmó Restrepo.

Finalmente, el quinto eje contempla medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de recortar gastos considerados innecesarios y reducir la burocracia estatal.

"Sin corrupción y con orden, la plata alcanza", enfatizó el vicepresidente.

El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) en 2027 y en más de 122 billones (38,8 millones de dólares) en 2030, mediante una combinación de ahorro estatal, cambios tributarios y crecimiento económico.

El proyecto de ley será discutido por el Congreso durante el periodo legislativo de final de año.