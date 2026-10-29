Gobierno de Trump detuvo a más de 4.100 migrantes en 10 días en un operativo en Texas

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó en Dallas los resultados de la denominada ‘Lone Star Mission’, desarrollada entre el 19 y el 29 de octubre por las cinco oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

Según informó DHS en un comunicado, los detenidos se encontraban en situación migratoria irregular y entre ellos había personas vinculadas con homicidios, agresiones sexuales, conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de migrantes.

Sin embargo, el Gobierno no detalla cuántos tenían condenas o cargos pendientes ni cuántos fueron arrestados únicamente por infracciones migratorias.

Mullin calificó la operación como "un éxito increíble" y agradeció la colaboración de las fuerzas de seguridad de Texas y otros organismos federales.

"Esta operación demuestra lo importantes que son nuestras alianzas estatales y locales para proteger a las comunidades estadounidenses", afirmó el secretario, quien atribuyó los resultados al liderazgo de Trump.

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El despliegue coordinó a las oficinas del ICE en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen, cuyas jurisdicciones abarcan el estado, fronterizo con México.

El anuncio se produce a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y en medio de la campaña de detenciones y deportaciones impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Pese a que el Gobierno ha insistido en que su prioridad son los migrantes con antecedentes penales, la realidad es que solo el 34 % de las personas arrestadas por el ICE durante los primeros catorce meses del Gobierno de Trump tenía una condena penal, según un estudio de la Universidad de Colorado publicado en julio.