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Mundo
29 de octubre de 2026 - 21:25

Imputan por feminicidio a reo que mató a pareja mientras lo visitaba en cárcel colombiana

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Bogotá, 29 oct (EFE).- El recluso Rafael Martínez Alvarino fue imputado por el delito de feminicidio agravado, acusado de asesinar a su pareja dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde la víctima lo visitaba periódicamente, informó este jueves la Fiscalía General de Colombia.

Por EFE
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De acuerdo con la investigación, la mujer acudió el pasado 22 de agosto al recinto penitenciario para encontrarse con Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación sentimental hace cinco años, y allí fue agredida físicamente.

La Fiscalía presentó pruebas que demuestran que el acusado "ejerció fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la mujer, limitando sus posibilidades de defensa" y, posteriormente, realizó maniobras de estrangulamiento y sofocación.

La entidad judicial detalló que durante los últimos dos años de la relación, el hombre ejercía vigilancia, intimidación y control sobre la víctima.

"Le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba", apuntó la investigación.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez por el delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado por el recluso.

Asimismo, un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en la cárcel, adicional a la condena que actualmente cumple.

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