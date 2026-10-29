Juez de Ecuador absuelve a ocho tripulantes de un barco atacado por EE.UU. en el Pacífico

"Quedaron absueltos del delito que se les inculpaba y el juez le llamó la atención al fiscal por iniciar el proceso sin pruebas, pues todo esto conlleva gastos para el Estado", dijo a EFE el abogado de los procesados, Juan Alvia.

Se trata de la mitad de la tripulación de la embarcación pesquera Don Rufo, interceptada y hundida por militares estadounidenses el pasado 8 de septiembre, en operaciones contra el narcotráfico que se realizaron entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

Estos ocho hombres no fueron capturados con el resto de la tripulación, pues el día del ataque se habían alejado del barco principal en lanchas más pequeñas, y fueron localizados dos días después por la Armada ecuatoriana, que los entregó a la Policía.

Junto a ellos estaba otro tripulante que no se ha presentado a las audiencias y será juzgado por separado, y un adolescente que está a la espera de que se fije una fecha para su audiencia.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, los ocho barcos bombardeados supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

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Los tripulantes de las embarcaciones fueron señalados de tener vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Al llegar a la ciudad costera de Manta, estos hombres fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita mientras que, días antes, los otros seis miembros de esa misma embarcación habían quedado libres sin cargos.

Alvia indicó que durante el juicio la Fiscalía no presentó "ninguna prueba" entregada por las fuerzas estadounidenses que involucre a los tripulantes en un delito, tal como sucedió con 32 integrantes de otros dos barcos, que fueron declarados inocentes a inicios de octubre, tras ser procesados bajo las mismas acusaciones.

El abogado espera que también se declare inocentes a otros 46 tripulantes de otras dos embarcaciones, cuyo juicio se ha aplazado y se reanudará el próximo 4 de noviembre.

"Esto debe marcar un precedente y que se sepa que son inocentes, porque habían sido considerados como narcodelincuentes y se ha demostrado que no lo son", concluyó.