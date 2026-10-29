Lagarde dice que el BCE discutió si era necesario subir los tipos de interés

Lagarde explicó que el Consejo de Gobierno "prestó atención al riesgo de efectos de segunda vuelta" pero, de momento, cree que no se han producido, es decir que el encarecimiento de la energía y de la inflación general no se ha traspasado todavía a los salarios y otros precios.

"La inflación subyacente se ha mantenido, en términos generales, estable hasta el momento, y los salarios no muestran una reacción significativa en esta etapa", dijo Lagarde.

"Las presiones salariales siguen siendo moderadas", consideró la presidenta saliente del BCE.

La remuneración por empleado aumentó un 3,3 % en el segundo trimestre, frente al 3,6 % en el primer trimestre, y el incremento de la productividad ha contenido el crecimiento de los costes laborales unitarios.

El indicador prospectivo de salarios del BCE sugiere que el crecimiento de los salarios acordados en los convenios colectivos oscilará entre el 2,5 y el 2,8 % en lo que queda de 2026.

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El crecimiento de los salarios negociados se situará en una media del 2,6 % en los tres primeros trimestres de 2027.