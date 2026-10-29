Machado ve una transición "irreversible" en Venezuela y apuesta por el éxito del diálogo

Machado fue recibida en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) por cientos de estudiantes que se aglomeraron a las afueras del Aula Magna, donde la esperaban los medios de comunicación, autoridades del centro académico y dirigentes políticos de su partido Vente Venezuela (VV), así como de otras organizaciones.

En varias oportunidades, los estudiantes gritaban consignas en apoyo a que la líder opositora sea la próxima presidenta de Venezuela.

Antes de comenzar la conferencia de prensa, la exdiputada recibió un reconocimiento por parte de la representación estudiantil de la UCAB, donde se graduó de ingeniera industrial.

La rueda de prensa se dio poco después de una comparecencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que defendió su agenda de transición y apuntó a unas elecciones "organizadas por una autoridad electoral renovada", sin especificar ninguna fecha.

Machado aseguró que la transición democrática en el país petrolero es "irreversible" y que una muestra de que este proceso avanza es su presencia en el país, luego de estar diez meses fuera tras salir a Oslo para recoger el galardon del nobel.

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En diversas oportunidades, la exdiputada agradeció al Gobierno de Estados Unidos por haber abierto la "compuerta de la libertad", tras haber capturado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas.

Machado también apostó porque el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor, liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, tenga éxito y cumpla con su objetivo: la convocatoria a elecciones presidenciales.

"Nosotros no estamos formando parte de esta mesa y lo que sí, como advertimos en su momento, no solamente no obstaculizamos, sino que estamos muy interesados en que tenga éxito y que cumpla su cometido", remarcó la dirigente al ser preguntada por EFE sobre este asunto.

La líder opositora también instó a designar a las nuevas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a las del Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas instituciones acusadas de ser afines al chavismo.

El diálogo, que empezó formalmente en agosto en el marco del plan de transición de Estados Unidos, ha avanzado en la designación de un nuevo TSJ, que se estima que finalice en diciembre, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento oficial sobre la elección de un nuevo directorio para el CNE.

Machado consideró que elegir a estas autoridades le dará una "gran tranquilidad" y certeza a los venezolanos, inversionistas extranjeros y otros actores de la región "que están muy interesados en que exista estabilidad (...), legalidad y democracia" en el país.

La premio nobel también consideró que los plazos para la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela ya han quedado claros, luego de que el lunes un funcionario del Departamento de Estado dijera que la presidenta encargada Delcy Rodríguez debería declarar vacante el cargo en 2027.

"El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país. Ha dejado claro también lo que ha ocurrido en estos días: que la transición democrática es irreversible y también estamos aquí para asegurarnos que sea organizada y pacífica", remarcó.

El lunes, un alto funcionario del Departamento de Estado explicó en rueda de prensa telefónica que una vez que se establezca el nuevo TSJ y el CNE, Rodríguez debería "declarar vacante permanente en la Presidencia".

El funcionario estadounidense insistió que la Administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deparen en una convocatoria electoral.

Machado volvió el fin de semana al país, tras al menos siete intentos frustrados por presuntos impedimentos, y encabezó el domingo una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar a Venezuela, hasta Caracas.

Desde entonces, la dirigente de Vente Venezuela se ha reunido con miembros de su partido, familiares de presos políticos, víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos, así como de dirigentes de la principal coalición opositora del país, Plataforma Unitaria Democrática, y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

La exdiputada insinuó en la rueda de prensa que próximamente hará un recorrido por el sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), así como por Monagas (este).