Macron agradece a Lagarde su labor al frente del BCE y aboga por una transición ordenada

"La transición al frente del BCE debe prepararse ahora de manera ordenada y equilibrada con nuestros socios europeos", escribió Macron en un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó el compromiso europeo de Lagarde, quien anunció hoy que abandonará el cargo el próximo 7 de febrero.

El jefe del Estado francés aplaudió en concreto "la acción decidida que ha liderado al frente del Banco Central Europeo en servicio de la estabilidad de la zona euro y de la prosperidad de la Unión en un período marcado por numerosas crisis".

La trayectoria de Lagarde demuestra, según Macron, que la estabilidad "nunca está garantizada", sino que se construye mediante "una acción decidida, el sentido del interés general y la confianza" en el futuro común de Europa, afirmó el presidente francés.

"Gracias por su contribución a una Europa fuerte y resiliente", concluyó Macron.

Se trata de una salida anticipada para Lagarde, cuyo mandato estaba previsto que finalizara en octubre de 2027.

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Este adelanto de su marcha permitirá a Macron, que termina su segundo mandato en mayo de 2027, poder influir en la elección del próximo máximo responsable del BCE, aunque los analistas coinciden en que tiene pocas posibilidades de poner de nuevo a un francés al frente.

Entre otros motivos porque de los cuatro presidentes que ha tenido el Banco Central Europeo, dos son franceses (Christine Lagarde y Jean-Claude Trichet). Solo el neerlandés Wim Duisenberg (de 1998 a 2003) y el italiano Mario Draghi (de 2011 a 2019) han roto este predominio. Por lo tanto, la institución ha estado dirigida por un francés durante más de la mitad de su existencia.

Para ser elegido, el sucesor de Lagarde deberá obtener oficialmente la mayoría cualificada de los votos de los ministros de finanzas de la eurozona.

La Unión Europea iniciará este mismo jueves el proceso para reemplazar a Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo, para tener "una transición fluida", según anunció el presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa.

La dimisión de Lagarde abre ahora la puerta a la presentación de candidatos y el Gobierno español ya anunció hace unas semanas que impulsará la candidatura del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien también cuenta con el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aunque Costa no especifica los siguientes pasos, la decisión sobre quién será el sustituto de Lagarde se tomará previsiblemente a nivel de líderes de la zona euro, que tienen tres citas previstas en lo que queda de año: dos en noviembre (primero en Dublín a mediados de mes y después en Bruselas, a finales) y otra en diciembre.